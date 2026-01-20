Елче изпусна спечелен мач срещу Севиля

Елче водеше с 2:0 срещу Севиля, но с два гола на Акор Адамс гостите се добраха до ценна точка, която поне малко ги отдалечи от зоната на изпадащите в Ла Лига. Нигерийският нападател се появи като резерва с началото на втората част и донесе равенството на тима от Андалусия с точно изпълнена дузпа в добавеното време.

За Елче се разписаха Алейш Фебас (14') и Херман Валера (55'). Домакините показаха завидна ефективност, но през второто полувреме допуснаха много положения пред вратата си. В класирането тимът на Едер Сарабия е 8-и с 24 точки, а Севиля има 21 и заема 14-та позиция в подреждането.

Голът на Алейш Фебас падна след пас на Мартим Нето и силен удар от границата на наказателното поле. Севиля веднага взсе инициативата и до почивката създаде няколко чисти положения, но за пореден път се видя, че тимът не разполага с футболист, който да завършва прецизно атаките.

В началото на втората част Елче удвои преднината си. Точен беше дефанзивният халф Херман Валера. Той се възползва от кратко рабъркване пред противниковата врата и с левия крак не остави шансове на Одисеас Влаходимос.

Интригата се върна четвърт час преди края. Атака на Севиля по левия фланг откри възможност пред Осо да вкара първия си гол в Ла Лига, но той уцели гредата. За негово щастие, топката се отклони от заелия добра позиция Акор Адамс и спря в мрежата.

В края на мача Севиля получи дузпа за игра с ръка на защитник в бяло в собственото му наказателно поле. Акор Адамс не трепна и с уверено изпълнение донесе равенството на гостите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages