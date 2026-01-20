Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Елче
  3. Елче изпусна спечелен мач срещу Севиля

Елче изпусна спечелен мач срещу Севиля

  • 20 яну 2026 | 00:29
  • 209
  • 0

Елче водеше с 2:0 срещу Севиля, но с два гола на Акор Адамс гостите се добраха до ценна точка, която поне малко ги отдалечи от зоната на изпадащите в Ла Лига. Нигерийският нападател се появи като резерва с началото на втората част и донесе равенството на тима от Андалусия с точно изпълнена дузпа в добавеното време.

За Елче се разписаха Алейш Фебас (14') и Херман Валера (55'). Домакините показаха завидна ефективност, но през второто полувреме допуснаха много положения пред вратата си. В класирането тимът на Едер Сарабия е 8-и с 24 точки, а Севиля има 21 и заема 14-та позиция в подреждането.

Голът на Алейш Фебас падна след пас на Мартим Нето и силен удар от границата на наказателното поле. Севиля веднага взсе инициативата и до почивката създаде няколко чисти положения, но за пореден път се видя, че тимът не разполага с футболист, който да завършва прецизно атаките.

В началото на втората част Елче удвои преднината си. Точен беше дефанзивният халф Херман Валера. Той се възползва от кратко рабъркване пред противниковата врата и с левия крак не остави шансове на Одисеас Влаходимос.

Интригата се върна четвърт час преди края. Атака на Севиля по левия фланг откри възможност пред Осо да вкара първия си гол в Ла Лига, но той уцели гредата. За негово щастие, топката се отклони от заелия добра позиция Акор Адамс и спря в мрежата.

В края на мача Севиля получи дузпа за игра с ръка на защитник в бяло в собственото му наказателно поле. Акор Адамс не трепна и с уверено изпълнение донесе равенството на гостите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барселона и Жирона се разбраха за Тер Стеген

Барселона и Жирона се разбраха за Тер Стеген

  • 19 яну 2026 | 19:31
  • 4904
  • 235
Революцията на Пике: 0:0 убива емоциите във футбола, средновековните правила трябва да се променят

Революцията на Пике: 0:0 убива емоциите във футбола, средновековните правила трябва да се променят

  • 19 яну 2026 | 19:28
  • 2750
  • 9
Съкрушеният Браим Диас: Сърцето ме боли, провалих се и се извинявам

Съкрушеният Браим Диас: Сърцето ме боли, провалих се и се извинявам

  • 19 яну 2026 | 18:20
  • 2091
  • 3
Премиър лийг привлече директор от Тотнъм

Премиър лийг привлече директор от Тотнъм

  • 19 яну 2026 | 18:10
  • 845
  • 2
Ман Сити обяви официално трансфера на английски национал

Ман Сити обяви официално трансфера на английски национал

  • 19 яну 2026 | 18:01
  • 10547
  • 12
Мароко се оплака на ФИФА, изкара съперника виновен за пропусната дузпа

Мароко се оплака на ФИФА, изкара съперника виновен за пропусната дузпа

  • 19 яну 2026 | 17:31
  • 2288
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Прогрес за България в ранглистата на ФИФА

Прогрес за България в ранглистата на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 20:40
  • 6488
  • 96
Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 26212
  • 282
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 18825
  • 33
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 38225
  • 27
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 28791
  • 30
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 34904
  • 61