  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
  3. Айнтрахт ще плати около милион за новия си треньор

Айнтрахт ще плати около милион за новия си треньор

  • 31 яну 2026 | 05:46
  • 84
  • 0
Айнтрахт ще плати около милион за новия си треньор

Айнтрахт (Франкфурт) ще плати фиксирана такса от 0.85 млн долара за подписването на 43-годишния испански треньор Алберт Риера, като сделката потенциално може да се оскъпи с 1.2 милиона долара бонуси, твърди журналистът Флориан Плетенберг.

Риера ще започне работа в понеделник и ще подпише договор до лятото на 2028 г. Двамата му асистенти Пабло Ремон Артета и Лоренцо Долчети също ще се преместят в Германия с него, което също ще увеличи общите разходи по проекта.

Айнтрахт (Франкфурт) обяви новия треньор
Айнтрахт (Франкфурт) обяви новия треньор

Преди да се присъедини към тима от Франкфурт, Риера се радваше на успехи в Словения, където изведе тима на Целе до плейофите в Лигата на Конференциите.

