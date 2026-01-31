Айнтрахт ще плати около милион за новия си треньор

Айнтрахт (Франкфурт) ще плати фиксирана такса от 0.85 млн долара за подписването на 43-годишния испански треньор Алберт Риера, като сделката потенциално може да се оскъпи с 1.2 милиона долара бонуси, твърди журналистът Флориан Плетенберг.

Риера ще започне работа в понеделник и ще подпише договор до лятото на 2028 г. Двамата му асистенти Пабло Ремон Артета и Лоренцо Долчети също ще се преместят в Германия с него, което също ще увеличи общите разходи по проекта.

Преди да се присъедини към тима от Франкфурт, Риера се радваше на успехи в Словения, където изведе тима на Целе до плейофите в Лигата на Конференциите.