Айнтрахт (Франкфурт) обяви новия треньор

Намиращият се в криза Айнтрахт (Франкфурт) обяви назначението на Алберт Риера за наставник. 43-годишният испанец заменя Дино Топмьолер, който беше освободен преди две седмици. Риера ще започне работа от понеделник, след като преди това за последно ще изведе досегашния си тим Целье в мач от първенството на Словения.

Albert Riera to be new Eintracht Frankfurt head coach. The 43-year-old Spaniard will take charge from Monday 2 February on a contract valid until 30 June 2028.#SGE pic.twitter.com/YzWPbsdmU5 — Eintracht Frankfurt (@eintrachtint) January 30, 2026

Чаби Алонсо и бившият наставник на Борусия (Дортмунд) Един Терзич бяха сред обсъжданите варианти за пейката във Франкфурт.

Риера набра популярност като футболист, след като игра за известни клубове като Ливърпул, Манчестър Сити, Олимпиакос, Галатасарай и др.

Треньорската си кариера Алберт Риера прекарва основно в Словения - в тимовете на Олимпия (Любляна) и Целье. В столичния клуб той записа дубъл още през първия си сезон 2022/2023 като наставник. В Целье, където е треньор за втори път, Риера пък спечели националната купа през миналия сезон. Риера води и френския Бордо в Лига 2, преди клубът да фалира и да бъде изхвърлен сред аматьорите.