Пакета вече официално е играч на Фламенго

Фламенго обяви привличането на 28-годишния халф Лукас Пакета от Уест Хам. Договорът му ще бъде до края на 2030 г. и ще носи номер 20 с червено-черната фланелка.

1º dia no seu lar, Paquetá! 🏠



O mais novo reforço do Mengão retorna ao Ninho do Urubu onde foi recebido pelo Diretor José Boto! #BemVindo #PaqueFla pic.twitter.com/Gtlit0DGxA — Flamengo (@Flamengo) January 30, 2026

За трансферът вече се знаеше от няколко дни, като се очакваше само днешното му официализиране.

Преди около 48 часа пък бе известена и рекордната трансферна сума, за която футболистът ще се завърне на “Маракана”.

Пакета е продукт именно на академията на „червено-черните“, а през 2019 г. премина от Фламенго в Милан. Три години по-късно дойде и трансферът с Уест Хам, където постигна най-сериозното си отборно постижение, печелейки Лигата на конференциите през сезон 2022/2023.

С фланелката на “чуковете” той взе участие в 139 мача във всички турнири, отбелязвайки 23 гола и правейки 15 асистенции. Според портала Transfermarkt, пазарната му стойност се равнява на 35 млн евро.

DE VOLTA PRA CASA, PAQUETÁ! 🏠



O Diretor José Boto recebeu nosso cria no retorno ao Mengão! #PaqueFla #BemVindo pic.twitter.com/BINPd2FOU0 — Flamengo (@Flamengo) January 30, 2026

СНИМКА: Flamengo// Twitter

O PAQUETÁ É NOSSO!🕺❤️🖤



BALANÇA O OMBRINHO NAÇÃO, E VAMOS DESEJAR MUITO SUCESSO NESSE RETORNO DO NOSSO CRIA AO MENGÃO! #BemVindo pic.twitter.com/yhqkTjaZym — Flamengo (@Flamengo) January 30, 2026