Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фламенго
  3. Пакета вече официално е играч на Фламенго

Пакета вече официално е играч на Фламенго

  • 31 яну 2026 | 05:27
  • 173
  • 0
Пакета вече официално е играч на Фламенго

Фламенго обяви привличането на 28-годишния халф Лукас Пакета от Уест Хам. Договорът му ще бъде до края на 2030 г. и ще носи номер 20 с червено-черната фланелка.

За трансферът вече се знаеше от няколко дни, като се очакваше само днешното му официализиране.

Фламенго се разбра с Уест Хам за Пакета
Фламенго се разбра с Уест Хам за Пакета

Преди около 48 часа пък бе известена и рекордната трансферна сума, за която футболистът ще се завърне на “Маракана”.

Фламенго и Уест Хам потвърдиха рекордния за Бразилия трансфер
Фламенго и Уест Хам потвърдиха рекордния за Бразилия трансфер

Пакета е продукт именно на академията на „червено-черните“, а през 2019 г. премина от Фламенго в Милан. Три години по-късно дойде и трансферът с Уест Хам, където постигна най-сериозното си отборно постижение, печелейки Лигата на конференциите през сезон 2022/2023.

С фланелката на “чуковете” той взе участие в 139 мача във всички турнири, отбелязвайки 23 гола и правейки 15 асистенции. Според портала Transfermarkt, пазарната му стойност се равнява на 35 млн евро.

СНИМКА: Flamengo// Twitter

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Еспаньол допусна обрат срещу Алавес и се отдалечи още повече от четворката

Еспаньол допусна обрат срещу Алавес и се отдалечи още повече от четворката

  • 31 яну 2026 | 00:34
  • 635
  • 0
Дузпа спаси Лацио в добавеното време от поредна издънка

Дузпа спаси Лацио в добавеното време от поредна издънка

  • 31 яну 2026 | 00:15
  • 989
  • 1
Ланс отново е на върха след минимална победа над Льо Авър

Ланс отново е на върха след минимална победа над Льо Авър

  • 30 яну 2026 | 23:58
  • 817
  • 0
Кьолн се откъсна сериозно над тройката на дъното след успех над Волфсбург

Кьолн се откъсна сериозно над тройката на дъното след успех над Волфсбург

  • 30 яну 2026 | 23:34
  • 873
  • 0
Фернандеш се самопредложил на Реал

Фернандеш се самопредложил на Реал

  • 30 яну 2026 | 22:26
  • 5242
  • 23
Кристиано Роналдо се разписа при успех на Ал-Насър

Кристиано Роналдо се разписа при успех на Ал-Насър

  • 30 яну 2026 | 21:32
  • 2716
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 75786
  • 134
Хуан Переа с първа тренировка с Левски

Хуан Переа с първа тренировка с Левски

  • 30 яну 2026 | 16:53
  • 23931
  • 74
Ден 14 на Australian Open: Ясни са първите шампиони за тази година!

Ден 14 на Australian Open: Ясни са първите шампиони за тази година!

  • 31 яну 2026 | 06:31
  • 740
  • 0
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 89174
  • 33
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 32387
  • 132
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 51602
  • 16