Фламенго и Уест Хам потвърдиха рекордния за Бразилия трансфер

Халфът на Уест Хам Лукас Пакета ще се завърне в родния си клуб Фламенго, потвърдиха страните. Финансови подробности не бяха разкрити, но британските медии съобщиха, че лондончани са приели оферта за над 41 милиона евро за 28-годишния бразилски национал.
"Много съм щастлив да се върна у дома. Бих искал да благодаря на президента Луис Едуардо Баптиста, Фламенго, нашите спонсори – и, разбира се, на цялата нация, която направи това възможно“, сподели Пакета в специално видео.
"Пакета се завръща. Добрият син се завръща у дома... Исторически ход. Крайъгълен камък на световния футболен пазар, в мащаб, достоен за Фламенго“, заявиха от Фламенго за рекордния за бразилския футбол трансфер.
„Лукас ясно заяви, че по лични и семейни причини желае да се върне у дома в Бразилия и да започне на чисто, след като през юли 2025 г. беше оправдан по обвиненията за неправомерно поведение на Футболната асоциация, чието разрешаване отне две години - ситуация, която му причини значително психическо напрежение. Въпреки че клубът прави всичко възможно, за да убеди Лукас да остане, той остава категоричен, че желанието му е да напусне. Поради това мениджърът Нуно Еспирито Санто и клубът неохотно се съгласиха да приемат молбата му за трансфер“, се казва в изявление на Уест Хам.
Пакета се присъедини към Уест Хям от френския Олимпик Лион през 2022 г., като преди това е играл за Милан. Договорът му с клуба от Висшата лига беше до 2027 година. Бразилецът записа 139 участия за англичаните, отбелязвайки 23 гола и давайки 15 асистенции. Той беше и част от отбора, спечелил Конферентната лига на УЕФА през сезон 2022-23.
Снимки: Imago