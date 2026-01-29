Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. Фламенго и Уест Хам потвърдиха рекордния за Бразилия трансфер

Фламенго и Уест Хам потвърдиха рекордния за Бразилия трансфер

  • 29 яну 2026 | 17:09
  • 770
  • 0
Фламенго и Уест Хам потвърдиха рекордния за Бразилия трансфер

Халфът на Уест Хам Лукас Пакета ще се завърне в родния си клуб Фламенго, потвърдиха страните. Финансови подробности не бяха разкрити, но британските медии съобщиха, че лондончани са приели оферта за над 41 милиона евро за 28-годишния бразилски национал.

"Много съм щастлив да се върна у дома. Бих искал да благодаря на президента Луис Едуардо Баптиста, Фламенго, нашите спонсори – и, разбира се, на цялата нация, която направи това възможно“, сподели Пакета в специално видео.

"Пакета се завръща. Добрият син се завръща у дома... Исторически ход. Крайъгълен камък на световния футболен пазар, в мащаб, достоен за Фламенго“, заявиха от Фламенго за рекордния за бразилския футбол трансфер.

„Лукас ясно заяви, че по лични и семейни причини желае да се върне у дома в Бразилия и да започне на чисто, след като през юли 2025 г. беше оправдан по обвиненията за неправомерно поведение на Футболната асоциация, чието разрешаване отне две години - ситуация, която му причини значително психическо напрежение. Въпреки че клубът прави всичко възможно, за да убеди Лукас да остане, той остава категоричен, че желанието му е да напусне. Поради това мениджърът Нуно Еспирито Санто и клубът неохотно се съгласиха да приемат молбата му за трансфер“, се казва в изявление на Уест Хам.

Пакета се присъедини към Уест Хям от френския Олимпик Лион през 2022 г., като преди това е играл за Милан. Договорът му с клуба от Висшата лига беше до 2027 година. Бразилецът записа 139 участия за англичаните, отбелязвайки 23 гола и давайки 15 асистенции. Той беше и част от отбора, спечелил Конферентната лига на УЕФА през сезон 2022-23.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кристъл Палас ще счупи за втори път трансферния си рекорд в рамките на няколко седмици

Кристъл Палас ще счупи за втори път трансферния си рекорд в рамките на няколко седмици

  • 29 яну 2026 | 13:31
  • 3410
  • 1
Крило на Ман Сити минава медицински прегледи в Лондон

Крило на Ман Сити минава медицински прегледи в Лондон

  • 29 яну 2026 | 12:29
  • 2424
  • 0
Селекционерът на Сенегал се оттърва леко след цирковете на финала за Купата на африканските нации

Селекционерът на Сенегал се оттърва леко след цирковете на финала за Купата на африканските нации

  • 29 яну 2026 | 12:05
  • 1559
  • 1
Реал Мадрид и Интер в топ 8 за минути - пълна лудница в ШЛ

Реал Мадрид и Интер в топ 8 за минути - пълна лудница в ШЛ

  • 29 яну 2026 | 11:53
  • 5388
  • 3
Слот намекна, че Ливърпул може да погледне към трансферния пазар в следващите няколко дни

Слот намекна, че Ливърпул може да погледне към трансферния пазар в следващите няколко дни

  • 29 яну 2026 | 11:42
  • 3935
  • 0
Поредното фиаско на Конте в Шампионска лига

Поредното фиаско на Конте в Шампионска лига

  • 29 яну 2026 | 11:21
  • 3021
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

  • 29 яну 2026 | 17:28
  • 6392
  • 9
Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 31902
  • 86
Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

  • 29 яну 2026 | 16:30
  • 12811
  • 5
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 13397
  • 8
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 30036
  • 24
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 23711
  • 14