Фламенго и Уест Хам потвърдиха рекордния за Бразилия трансфер

Халфът на Уест Хам Лукас Пакета ще се завърне в родния си клуб Фламенго, потвърдиха страните. Финансови подробности не бяха разкрити, но британските медии съобщиха, че лондончани са приели оферта за над 41 милиона евро за 28-годишния бразилски национал.

"Много съм щастлив да се върна у дома. Бих искал да благодаря на президента Луис Едуардо Баптиста, Фламенго, нашите спонсори – и, разбира се, на цялата нация, която направи това възможно“, сподели Пакета в специално видео.

"Пакета се завръща. Добрият син се завръща у дома... Исторически ход. Крайъгълен камък на световния футболен пазар, в мащаб, достоен за Фламенго“, заявиха от Фламенго за рекордния за бразилския футбол трансфер.

Lucas Paquetá está voltando pra casa. Voltando pro Flamengo.



Um movimento histórico. Um marco do mercado no futebol mundial, do tamanho do Flamengo.



E isso só se torna possível porque muita gente caminha junto. Obrigado aos nossos patrocinadores, que investem no Flamengo,… pic.twitter.com/rH4Xzf5UHn — Flamengo (@Flamengo) January 28, 2026

„Лукас ясно заяви, че по лични и семейни причини желае да се върне у дома в Бразилия и да започне на чисто, след като през юли 2025 г. беше оправдан по обвиненията за неправомерно поведение на Футболната асоциация, чието разрешаване отне две години - ситуация, която му причини значително психическо напрежение. Въпреки че клубът прави всичко възможно, за да убеди Лукас да остане, той остава категоричен, че желанието му е да напусне. Поради това мениджърът Нуно Еспирито Санто и клубът неохотно се съгласиха да приемат молбата му за трансфер“, се казва в изявление на Уест Хам.

Пакета се присъедини към Уест Хям от френския Олимпик Лион през 2022 г., като преди това е играл за Милан. Договорът му с клуба от Висшата лига беше до 2027 година. Бразилецът записа 139 участия за англичаните, отбелязвайки 23 гола и давайки 15 асистенции. Той беше и част от отбора, спечелил Конферентната лига на УЕФА през сезон 2022-23.

Следвай ни:

Снимки: Imago