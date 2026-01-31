Популярни
Интер е близо до подписа на Къртис Джоунс

  • 31 яну 2026 | 02:09
  • 185
  • 0
Интер е близо до подписа на Къртис Джоунс

Интер е в напреднали директни разговори с Ливърпул за привличането на Къртис Джоунс под наем, като в сделката се обсъжда и опция за откупуване. Преговорите между двата клуба са в ход.

Развитието около евентуалния трансфер на Джоунс е пряко свързано с бъдещето на Давиде Фратези. Италианският полузащитник може да напусне „нерадзурите“, като Нотингам Форест вече очаква окончателен отговор от Интер за възможен трансфер.

Ръководствата на Интер и Ливърпул продължават активните разговори, а следващите дни се очакват ключови за развръзката по двете сделки.

