Очаквайте: Переа тренира с новите си съотборници, а Левски продължава подготовката за Суперкупата
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Леклер за новите коли: Много са интересни, започвам да свиквам

Леклер за новите коли: Много са интересни, започвам да свиквам

  • 30 яну 2026 | 17:20
  • 147
  • 0

Пилотът на Ферари Шарл Леклер заяви в края на вчерашния четвърти ден на шейкдауна в Барселона, че вече е започнал да свиква с „интересните“ изцяло нови коли във Формула 1.

Както е известно през 2026 година ставаме свидетели на най-голямата промяна в правилата в цялата история на световния шампионат. За първи път едновременно в сила влизат нови регулации както за задвижващите системи, така и за шаситата и аеродинамиката.

Новите коли: по-бързи на правите, по-бавни в завоите и по-предвидими
Новите коли: по-бързи на правите, по-бавни в завоите и по-предвидими

Тези огромни промени в правилата са и причината тази година предсезонната подготовка да е доста по-дълга спрямо последните няколко сезона, когато тя беше ограничена до само три дни в Бахрейн. Сега екипите разполагат с общо девет дена за подготовка, а първата порция от тях стартира в понеделник, когато започна шейкдаунът в Барселона. Той е с продължителност от пет дни, но всеки отбор може да участва в само три от тях.

Ферари стартира своето участие на „Каталуния“ във вторник, но тогава голяма част от деня премина на дъжд. Вчера обаче Скудерията се радваше на много по-благоприятни условия и Леклер успя да направи първата си по-сериозна серия от обиколки на сухо. След нея монегаскът сподели своето впечатление от новите коли и каза, че вече е започнал да свиква с тях.

Шарл Леклер най-бърз в последната сутрин в Барселона
Шарл Леклер най-бърз в последната сутрин в Барселона

„Много е интересно. Това беше първият ми ден в колата в нормални условия, така че имах много какво да уча и открия. Колите са много различно спрямо всичко, което съм карал досега във Формула 1. Аз приемам това за предизвикателство и всъщност ми харесва, че всичко е ново. Може да има възможности за нас пилотите да измислим нещо нестандартно.

„Определено започвам да се чувствам все по-комфортно и по-комфортно. По един начин това си остава кола от Формула 1, не е като да бях напълно изгубен, когато се върнах в кокпита. Бързо свикнах. С тези нови правила 50% от мощността идва от електрическия мотор, което прави управлението на енергията по-сложно и съответно имаме много за учене. Но е много интересно.

„От гледна точка представянето, аз нямам идея къде сме, това е една голяма въпросителна. Няма нещо, което да ми каже горе-долу къде сме. Но от гледна точка нещата, които искахме да свършим, ние се движим по план с нашата програма, което е добре.

„Списъкът с неща е огромен, все още остават много неща, които ние искаме да изпробваме. Независимо дали говорим за настройки или различен подход към работата с новите системи“, обясни Леклер.

Снимки: Scuderia Ferrari HP

