  • 30 яну 2026 | 16:02
Диаш подновява тренировки в понеделник, ясно е състоянието на Доку

Бранителят на Манчестър Сити Рубен Диаш ще поднови тренировки в понеделник, а Жереми Доку, който получи контузия по време на мача с Галатасарай, вероятно ще пропусне около две седмици. Това обяви Пеп Линдерс, който днес замести Джосеп Гуардиола на пресконференцията на “гражданите” преди двубоя с Тотнъм.

Нидерландецът първо изясни причината за отсъствието на Пеп и разкри кога мениджърът ще се завърне: “Той е добре, както винаги, пълен с амбиция и страст. Става дума за личен въпрос. Ще се завърне в Манчестър още днес”.

Линдерс коментира и състоянието на Доку и Диаш.

“Контузията на Жереми е подобна на предишната. Предишният път му отне 18 дни. Сега ме уверяват, че срокът ще бъде малко по-кратък. Жереми е силен, така че ще видим.

Опитваме се да подкрепим Рубен (б.ред. - английските медии излезе информация, че домът на португалеца е бил обран). Не съм говорил с него лично, но това, което мога да кажа, е, че Рубен ще поднови отборните тренировки в петък. Това са неща, които никой не иска да се случват. Ще го подкрепим и ще видим как ще се развият нещата в бъдеще".

Снимки: Imago

