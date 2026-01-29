Популярни
  3. Гуардиола: Попадането в топ осем беше първата цел

Гуардиола: Попадането в топ осем беше първата цел

  • 29 яну 2026 | 02:27
  • 114
  • 0

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола остана доволен след успеха с 2:0 над Галатасарай в Шампионската лига. Тази победа се оказа решаваща и класира "гражданите" на 8-ото място в крайното класиране, пращайки ги директно на 1/8-финал. Той призна, че това е била само първата цел на тима в турнира.

„Попадането в топ осем беше първата цел, тъй като бе доста оспорвано. Имахме много шансове да отбележим повече голове. Не успяхме да го направим и в крайна сметка всичко беше в ръцете на другите отбори. Ще се върнем и ще опитаме да се подобрим“, започна Гуардиола.

Той коментира и представянето на отбора си и схемата на игра, която бе избрал за този ма.

„Мисля, че първото полувреме беше много по-добро от второто, а през второто имахме повече шансове от първото. През второто полувреме не показахме най-доброто си ниво. Продължаваме напред. Адаптирам се към играчите. Ако разполагам с крила, с фалшива деветка, може би ще играя по различен начин“, каза още испанецът.

Манчестър Сити надви Галатасарай и се добра до заветното 8-о място
Манчестър Сити надви Галатасарай и се добра до заветното 8-о място

Лошата новина от мача бе контузията на Жереми Доку още през първото полувреме.

„Отсъствието му бе голяма загуба, след като напусна терена. Жереми е важен играч поради много причини. Ще видим какво е състоянието му“, сподели Пеп.

Накрая той похвали авторите на двата гола Ерлинг Холанд и Раян Шерки.

„Щастлив съм за Холанд. Той отбеляза фантастичен гол, фантастичен, фантастичен гол. Относно Райън Шерки, за първи сезон тук прави нещо изключително. Цифрите са наистина добри. Неговото хладнокръвие, начинът, по който играе, съм много доволен“, завърши специалистът.

Снимки: Gettyimages

