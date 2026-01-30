Фулъм обяви трансфера на Оскар Боб

Фулъм официално обяви трансфера на Оскар Боб, който е привлечен от Манчестър Сити срещу 27 милиона паунда. "Гражданите" ще получат и 20% от евентуална бъдеща продажба на норвежеца, а освен това ще имат правото да си го върнат, ако изравнят офертата на трети клуб, който би пожелал в бъдеще да привлече крилото.

Боб подписа договор за пет години и половина.

“Чувствам се страхотно, че съм тук. Имах страхотен ден, срещайки се с всички, и съм много развълнуван. Винаги съм знаел, че Фулъм е добър клуб, с добри играчи и страхотен стадион. Говорих със Сандер Берге, мой добър приятел, и с мениджъра, който ми обясни каква е системата, какви са останалите момчета и какъв е клубът. Всичко изглежда прекрасно, така че решението беше лесно”, заяви Боб, който може да дебютира още при гостуването на Манчестър Юнайтед в неделя.

22-годишният норвежки национал изигра общо 47 мача за Манчестър Сити, като отбеляза и три гола, но след привличането на Антоан Семеньо отпадна от сметките на Джосеп Гуардиола. През този сезон изигра общо15 мача във всички турнири, но без да успее да се разпише.

Ready to light up Craven Cottage. ✨ pic.twitter.com/zi2BPR1AsH — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 30, 2026