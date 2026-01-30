Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Фулъм
  3. Фулъм обяви трансфера на Оскар Боб

  • 30 яну 2026 | 15:01
Фулъм официално обяви трансфера на Оскар Боб, който е привлечен от Манчестър Сити срещу 27 милиона паунда. "Гражданите" ще получат и 20% от евентуална бъдеща продажба на норвежеца, а освен това ще имат правото да си го върнат, ако изравнят офертата на трети клуб, който би пожелал в бъдеще да привлече крилото.

Боб подписа договор за пет години и половина.

“Чувствам се страхотно, че съм тук. Имах страхотен ден, срещайки се с всички, и съм много развълнуван. Винаги съм знаел, че Фулъм е добър клуб, с добри играчи и страхотен стадион. Говорих със Сандер Берге, мой добър приятел, и с мениджъра, който ми обясни каква е системата, какви са останалите момчета и какъв е клубът. Всичко изглежда прекрасно, така че решението беше лесно”, заяви Боб, който може да дебютира още при гостуването на Манчестър Юнайтед в неделя.

22-годишният норвежки национал изигра общо 47 мача за Манчестър Сити, като отбеляза и три гола, но след привличането на Антоан Семеньо отпадна от сметките на Джосеп Гуардиола. През този сезон изигра общо15 мача във всички турнири, но без да успее да се разпише.

