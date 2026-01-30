Лука Дончич под въпрос за следващия мач на Лейкърс

Лос Анджелис Лейкърс вероятно ще продължи серията от осем поредни гостувания в НБА без суперзвездата Лука Дончич.„Езерняците“ са с 3 победи и 2 поражения в 14-дневната поредица от мачове като гост до момента, като загубиха последния си двубой с 99:129 от Кливланд Кавалиърс в сряда. Поражението с 30 точки е и най-тежкото от началото на сезона за Лейкърс.

В същия двубой Лука Дончич излезе от игра през първата четвърт с контузия в крака, след като се приземи неприятно върху паркета. Впоследствие словенецът се завърна на терена и довърши срещата, отбелязвайки 29 точки, но след мача заяви, че не е играл на 100%.

Участието на Дончич в следващия двубой срещу Вашингтон Уизардс все още не е сигурно. Без водещия реализатор в НБА със средно 33,6 точки на мач, Лейкърс са изправени пред сериозни проблеми, тъй като от над месец са и без друг от най-добрите си играчи - Остин Рийвс (26,6 точки средно на двубой).

„Не знам какво крие бъдещето. Единствено се опитвам да живея в момента и да не го взимам за даденост“, заяви треньорът на Лейкърс Джей Джей Редик.

Калифорнийци са с баланс от 28-18 и заемат шестото място в Западната конференция.

Снимки: Gettyimages