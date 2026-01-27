Популярни
Дончич направи историческо постижение, с което изравни рекорд на Коби Брайънт

  • 27 яну 2026 | 07:27
  • 959
  • 0
Лука Дончич направи изключително представяне, водейки ЛА Лейкърс до победа със 129:118 над Чикаго Булс и същевременно отбелязвайки важен рекорд.

Изиграха се шест мача в НБА
Изиграха се шест мача в НБА

Словенската суперзвезда беше неудържима, завършвайки мача с 46 точки, 11 асистенции и 7 борби. С това си представяне той стана едва вторият играч в историята на отбора на Лейкърс, който записва в един мач поне 45+ точки, 10+ асистенции и 5+ успешни тройки.

Шест години без великия Коби Брайънт
Шест години без великия Коби Брайънт

Единственият друг играч, който е постигал това, е Коби Брайънт. Фактът, че постижението на Дончич съвпадна с тъжната годишнина от смъртта на баскетболната легенда, придава особено, емоционално измерение на историческата му вечер.

