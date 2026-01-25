Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Лука Дончич поведе с Лейкърс с дабъл-дабъл към обрат срещу Далас

Лука Дончич поведе с Лейкърс с дабъл-дабъл към обрат срещу Далас

  • 25 яну 2026 | 12:14
  • 375
  • 0
Лука Дончич поведе с Лейкърс с дабъл-дабъл към обрат срещу Далас

Лука Дончич се отличи с 33 точки и 11 асистенции, а Лос Анджелис Лейкърс стопи изоставане от 15 точки във финалните седем минути, за да си тръгне с победа от гостуването си на Далас Маварекис – 116:110. За Дончич това е втори мач в града, в който се превърна в суперзвезда от НБА, след като тимът го изпрати в състава на “Езерняците“ след една от най-шокиращите сделки в историята на лигата.

Играчите на ДжейДжей Редик спечелиха благодарение на страхотната последна четвърт, която изиграха. Лейкърс взеха последния период с 37:23, след като преди това бяха размазани от съперника си в третия период - 14:35.

ЛеБрон Джеймс вкара 11 от 17-те си точки в четвъртата част, а Руи Хачимура също реализира 17 точки за калифорнийци.

Макс Кристи отбеляза 24 точки за тексасци, а Наджи Маршал добави 21 за Далас, като тимът им е 4-и в Югозападната дивизия с баланс 19-27. Победата пък остави Лейкърс на върха в Тихоокеанската дивизия с 27-17.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

НБА продължи с шест мача, отмениха една среща заради безредици

НБА продължи с шест мача, отмениха една среща заради безредици

  • 25 яну 2026 | 07:33
  • 5624
  • 0
Ботев Враца срази Спартак Плевен в Ботевград

Ботев Враца срази Спартак Плевен в Ботевград

  • 24 яну 2026 | 20:01
  • 5144
  • 4
Рилски спортист надви Монтана в Самоков

Рилски спортист надви Монтана в Самоков

  • 24 яну 2026 | 19:45
  • 601
  • 0
Берое надви Миньор след силно второ полувреме

Берое надви Миньор след силно второ полувреме

  • 24 яну 2026 | 18:58
  • 6133
  • 0
Обрат за историята

Обрат за историята

  • 24 яну 2026 | 14:29
  • 1237
  • 2
Капитанът на Партизан с тежка контузия

Капитанът на Партизан с тежка контузия

  • 24 яну 2026 | 13:43
  • 835
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

  • 25 яну 2026 | 10:27
  • 26434
  • 47
Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 23650
  • 23
Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

  • 25 яну 2026 | 07:58
  • 19108
  • 27
Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

  • 25 яну 2026 | 07:19
  • 12490
  • 7
Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 12622
  • 37
Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: само един мач остана

Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: само един мач остана

  • 25 яну 2026 | 11:10
  • 7736
  • 1