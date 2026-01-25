Лука Дончич поведе с Лейкърс с дабъл-дабъл към обрат срещу Далас

Лука Дончич се отличи с 33 точки и 11 асистенции, а Лос Анджелис Лейкърс стопи изоставане от 15 точки във финалните седем минути, за да си тръгне с победа от гостуването си на Далас Маварекис – 116:110. За Дончич това е втори мач в града, в който се превърна в суперзвезда от НБА, след като тимът го изпрати в състава на “Езерняците“ след една от най-шокиращите сделки в историята на лигата.

Играчите на ДжейДжей Редик спечелиха благодарение на страхотната последна четвърт, която изиграха. Лейкърс взеха последния период с 37:23, след като преди това бяха размазани от съперника си в третия период - 14:35.

ЛеБрон Джеймс вкара 11 от 17-те си точки в четвъртата част, а Руи Хачимура също реализира 17 точки за калифорнийци.

Макс Кристи отбеляза 24 точки за тексасци, а Наджи Маршал добави 21 за Далас, като тимът им е 4-и в Югозападната дивизия с баланс 19-27. Победата пък остави Лейкърс на върха в Тихоокеанската дивизия с 27-17.

Снимки: Gettyimages