Дончич готов да играе контузен

Словенският национал Лука Дончич разкри подробности за контузията в слабините, която го притеснява, след победата на Лос Анджелис Лейкърс със 110:93 над Торонто Раптърс. Той приза, че проблемът може да повлияе на представянето му, но настоя, че планира да продължи да играе. Въпреки болката Дончич взе участие и при успеха над Раптърс.

"Очевидно ще се опитам да играя и в хода на възстановяването си", заяви суперзвездата.

Лейкърс се събудиха през второто полувреме и разбиха Торонто

Лука Дончич завърши с 25 точки и 7 асистенции за 34 минути на терена за Лейкърс, като реализира 5 тройки от 12 опита.

Снимки: Gettyimages