Щутгарт помогна на Лудогорец в голеада, а може и да го срещне в плейофите

Щутгарт победи с 3:2 Йънг Бойс в атрактивен мач от последния 8-и кръг на основната фаза на Лига Европа. Швабите поведоха с два гола, но допуснаха изравняване, преди испанецът Чема Андрес да отбележи победното попадение за тима в последната 90-ата минута.

Така германският тим помогна на Лудогорец, като победи един от главните конкуренти на българския тим за класиране в плейофите. Именно „орлите“ пък са един от вероятните съперници на Щутгарт, който завърши на 11-а позиция с 15 точки и ще срещне или българския шампион, или Селтик. Йънг Бойс пък остана в подножието на класирането – точно на тъжната 25-а позиция, като това беше четвъртата загуба в последните 5 двубоя в турнира за швейцарците.

Щутгарт започна много силно двубоя и още след първите седем минути водеше с два гола. Първо в 6-ата минута германският национал Дениз Ундав се възползва от центриране отдясно и откри за швабите с удар с едно докосване. Още в следващата минута голмайсторът влезе и в ролята на асистент, като Ермедин Демирович комбинира с двойно подаване с него и излезе сам срещу стража на швейцарците, който отново бе преодолян – 2:0 за Щутгарт. Йънг Бойс, които бяха един от основните конкуренти на българския Лудогорец за класиране в топ 24, все пак не се предадоха и успяха да върнат едно попадение чрез бомбен шут от наказателното поле на Армин Гигович – 2:1.

Durch den 3:2-Sieg gegen BSC Young Boys beenden wir die UEFA Europa League-Ligaphase auf Platz 11.

Mögliche Gegner in den Playoffs sind Celtic Glasgow (Schottland) und Ludogorez Rasgrad (Bulgarien).

Die Auslosung findet am morgigen Freitag um 13 Uhr (MEZ) statt.#VfB | #VfB1893… pic.twitter.com/bJiNrJYUYO — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) January 29, 2026

В 57-ата минута швейцарците възстановиха равенството. Едмилсон Фернандеш центрира от корнер, а бранителят Сандро Лаупер с феноменален топовен шут от воле не остави шансове на стража на домакините Фабиан Бредлов – 2:2. Швейцарците се втурнаха напред в търсене на решително трето попадение, но се откриха прекалено. Така в последната минута от редовното време Джейми Левелинг от домакините центрира към Чема Андрес, който заби топката в мрежата на Йънг Бойс за крайното 3:2, с което на практика изхвърли швейцарците от турнира.