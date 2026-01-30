Популярни
Куартараро за слуховете за Хонда: Твърде много приказки

  • 30 яну 2026 | 14:06
Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро направи лаконичен коментар на появилите се слухове, че той е подписал с Хонда за сезон 2027 в кралския клас.

Информацията се появи вчера и тя гласи, че французинът ще се раздели с Ямаха след общо осем години с марката, в това число и предстоящият сезон 2026. Ако този трансфер се потвърди, което изглежда повече от вероятно, то едно от ключовите парчета на пазара на пилотите за 2027 година ще намери своето място рано-рано.

А днес Куартараро за първи път коментира тези спекулации. Това се случи по-време на шейкдауна на „Сепанг“ в Малайзия, когато френският състезател беше уловен от екип на MotoGP, но не каза почти нищо за слуховете.

„Твърде много приказки. Да се фокусираме върху това, върху което можем“, заяви Куартараро.

След като се появи новината, че французинът е подписал с Хонда, излезе и информация за това кой ще го замени в Ямаха, а именно световният шампион за 2024 година Хорхе Мартин. А по-рано днес испанските медии съобщиха, че Педро Акоста е подписал с Дукати, където ще си партнира с Марк Маркес.

Снимки: MotoGP

