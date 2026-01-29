Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА харесал бразилец, но има португалска конкуренция

ЦСКА харесал бразилец, но има португалска конкуренция

  • 29 яну 2026 | 18:18
  • 1111
  • 0

ЦСКА се е насочил към дясното крило на Крузейро Луиш Фернандо, гласи информация от платформата Transferfeed. Според твърденията, представители на 31-кратния шампион, както и на португалските Санта Клара и Насионал Мадейра, са се свързали с мендижърите на бразилския флангови нападател.

ЦСКА предупреди феновете за измама с клубната апликация
ЦСКА предупреди феновете за измама с клубната апликация

От Крузейро са готови да го пуснат без пари, но искат да запазят голям процент от следваща сделка. Това е обичайна практика в Бразилия. През тази зима ЦСКА вече привлече две крила - Алехандро Пиедраита и Лео Перейра. Те обаче играят предимно на левия фланг, докато Луиш Фернандо оперира отдясно.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес и Хьогмо с две отделни пресконференции преди сблъсъка за Суперкупата

Веласкес и Хьогмо с две отделни пресконференции преди сблъсъка за Суперкупата

  • 29 яну 2026 | 13:40
  • 1505
  • 2
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 15870
  • 8
Добрин Гьонов: 17% от солидарните плащания ще бъдат давани на отборите от Втора лига

Добрин Гьонов: 17% от солидарните плащания ще бъдат давани на отборите от Втора лига

  • 29 яну 2026 | 12:58
  • 1391
  • 1
Янтра (Полски Тръмбеш) взе полузащитник, раздели се с трима

Янтра (Полски Тръмбеш) взе полузащитник, раздели се с трима

  • 29 яну 2026 | 12:06
  • 1265
  • 0
Лъчезар Димов с анализ на представянето на националните отбори до 17 и 19 години в Евроквалификациите

Лъчезар Димов с анализ на представянето на националните отбори до 17 и 19 години в Евроквалификациите

  • 29 яну 2026 | 12:00
  • 945
  • 3
Крушарски съсипа бивш футболист на Локо (Пд): Той иска да е известен, гаджетата да го свалят, да се прави на звезда

Крушарски съсипа бивш футболист на Локо (Пд): Той иска да е известен, гаджетата да го свалят, да се прави на звезда

  • 29 яну 2026 | 11:50
  • 24217
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

  • 29 яну 2026 | 17:28
  • 19822
  • 31
Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 36410
  • 86
Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

  • 29 яну 2026 | 16:30
  • 20456
  • 13
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 15870
  • 8
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 33348
  • 27
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 27236
  • 15