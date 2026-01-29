ЦСКА харесал бразилец, но има португалска конкуренция

ЦСКА се е насочил към дясното крило на Крузейро Луиш Фернандо, гласи информация от платформата Transferfeed. Според твърденията, представители на 31-кратния шампион, както и на португалските Санта Клара и Насионал Мадейра, са се свързали с мендижърите на бразилския флангови нападател.

От Крузейро са готови да го пуснат без пари, но искат да запазят голям процент от следваща сделка. Това е обичайна практика в Бразилия. През тази зима ЦСКА вече привлече две крила - Алехандро Пиедраита и Лео Перейра. Те обаче играят предимно на левия фланг, докато Луиш Фернандо оперира отдясно.