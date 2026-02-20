Нови арести в Турция

Общо 32 лица са били задържани днес по обвинения за залагане в полза на противниковия отбор по време на мачове на собствените им клубове, съобщава сайтът Хаберлер, позовавайки се на съобщение на Главната прокуратура на Истанбул.

От съобщението става ясно, че операциите по задържането на заподозрените са проведени тази сутрин в 10 от 81-те окръга на страната, като за момента имената на задържаните лица не се споменават. От прокуратурата посочват още, че продължава издирването на едно лице.

Задържанията са част от мащабното разследване на Главната прокуратура на Истанбул за предполагаеми незаконни залагания и уреждане на мачове, в рамките на което в края на миналата година бяха задържани десетки заподозрени, а Турската футболна федерация (ТФФ) отстрани повече от 150 футболни съдии.

През януари турските власти също така поеха контрола над футболния клуб от турския елит Еюпспор, чийто президент - Мурат Йозкая - бе задържан през ноември в хода на разследването.

