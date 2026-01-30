Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  Чочев: Това е голям успех за българския футбол

Чочев: Това е голям успех за българския футбол

  • 30 яну 2026 | 00:44
  • 397
  • 0

Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев бе много доволен от победата над Ница и класирането на елиминациите на Лига Европа. Полузащитникът е на мнение, че това е голям успех за българския футбол.

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!
Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

“Много важна победа, срещу отбор от силно първенство. Това е голямо постижение не само за нас, но и за българския футбол. Срещнахме много трудни отбори, но съумяхме да спечелим достатъчен брой точки. Ница е добър отбор, но постепенно увладяхме играта и мисля, че заслужено победихме. Искаше ми се и аз да отбележа, но гредата ме спря, но по-важното е, че победихме и се класирахме”, каза Чочев.

