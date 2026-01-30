Популярни
Септември (Симитли) ще играе със Струмска слава

  • 30 яну 2026 | 09:07
  • 143
  • 0
Септември (Симитли) ще изиграе предпоследната си контролна среща в събота, 31-ви януари. Тогава тимът ще премери сили със Струмска слава (Радомир) в село Дрен. Двубоят ще започне в 12 часа.

Славата е на второ място в класирането на Югозападната Трета лига след есенния дял от шампионата, като септемврийци изиграха много силен двубой с тях в Радомир, макар че загубиха с 2:3.

Срещата е четвърта за „белите“ тази зима, като до този момент отборът записа два успеха и едно поражение.

dПълен списък с приятелските мачове на Септември по време на зимната подготовка: 

  • 21 януари – Септември – Банско тийм – 3:1

  • 24 януари – Септември – Кюстендил – 1:0

  • 27 януари – ЦСКА II – Септември – 1:0

  • 31 януари – Септември – Струмска слава (Радомир)

  • ??? – Беласица (Струмица) – Септември

