Септември (Симитли) ще играе със Струмска слава

Септември (Симитли) ще изиграе предпоследната си контролна среща в събота, 31-ви януари. Тогава тимът ще премери сили със Струмска слава (Радомир) в село Дрен. Двубоят ще започне в 12 часа.

Славата е на второ място в класирането на Югозападната Трета лига след есенния дял от шампионата, като септемврийци изиграха много силен двубой с тях в Радомир, макар че загубиха с 2:3.

Срещата е четвърта за „белите“ тази зима, като до този момент отборът записа два успеха и едно поражение.

Пълен списък с приятелските мачове на Септември по време на зимната подготовка:

21 януари – Септември – Банско тийм – 3:1

24 януари – Септември – Кюстендил – 1:0

27 януари – ЦСКА II – Септември – 1:0

31 януари – Септември – Струмска слава (Радомир)

??? – Беласица (Струмица) – Септември