Септември (Симитли) излъга ФК Кюстендил в контрола

Отборът на "Септември" (Симитли) записа победа с 1:0 над тима на ФК Кюстендил в контролна среща, играна днес в Микрево. Единственото попадение в мача реализира Добромир Панчаревски, който се възползва от грешка в защитата на Кюстендил пет минути преди края на срещата.

Както и в предишни проверки, старши треньорът на "Септември" Петър Костурков заложи на два напълно различни състава през двете полувремена, давайки шанс за изява на повече футболисти.

Въпреки, че това бе една от първите контроли в подготовката, наставникът изрази задоволство от старанието, дисциплината и желанието за игра, показани от своите възпитаници.