Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (Симитли)
  3. Септември (Симитли) излъга ФК Кюстендил в контрола

Септември (Симитли) излъга ФК Кюстендил в контрола

  • 24 яну 2026 | 19:58
  • 157
  • 0
Септември (Симитли) излъга ФК Кюстендил в контрола

Отборът на "Септември" (Симитли) записа победа с 1:0 над тима на ФК Кюстендил в контролна среща, играна днес в Микрево. Единственото попадение в мача реализира Добромир Панчаревски, който се възползва от грешка в защитата на Кюстендил пет минути преди края на срещата.

Както и в предишни проверки, старши треньорът на "Септември" Петър Костурков заложи на два напълно различни състава през двете полувремена, давайки шанс за изява на повече футболисти.

Въпреки, че това бе една от първите контроли в подготовката, наставникът изрази задоволство от старанието, дисциплината и желанието за игра, показани от своите възпитаници.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Аксаково надви Ботев (Нови пазар) в голово шоу

Аксаково надви Ботев (Нови пазар) в голово шоу

  • 24 яну 2026 | 19:48
  • 287
  • 0
Без победител в Шумен

Без победител в Шумен

  • 24 яну 2026 | 19:39
  • 304
  • 0
Гигант разтресе ФК Димитровград

Гигант разтресе ФК Димитровград

  • 24 яну 2026 | 19:32
  • 351
  • 0
Черноломец се справи в Търговище, Георги Колев дебютира с два гола

Черноломец се справи в Търговище, Георги Колев дебютира с два гола

  • 24 яну 2026 | 19:25
  • 385
  • 0
Хикс в Асеновград

Хикс в Асеновград

  • 24 яну 2026 | 19:10
  • 431
  • 0
В Пловдив, Локо II обърна ЦСКА III

В Пловдив, Локо II обърна ЦСКА III

  • 24 яну 2026 | 18:59
  • 498
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

На полувремето: Борнемут 2:1 Ливърпул

На полувремето: Борнемут 2:1 Ливърпул

  • 24 яну 2026 | 19:30
  • 4915
  • 14
ЦСКА се прибира след лагера в Турция - очаквайте на живо!

ЦСКА се прибира след лагера в Турция - очаквайте на живо!

  • 24 яну 2026 | 20:11
  • 317
  • 0
Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

  • 24 яну 2026 | 18:59
  • 9507
  • 19
Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

  • 24 яну 2026 | 10:25
  • 25437
  • 35
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 51489
  • 50
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 33747
  • 78