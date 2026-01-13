Популярни
Септември (Симитли) започна подготовка, върна си играч от Люксембург

Септември (Симитли) започна подготовка, върна си играч от Люксембург

Септември (Симитли) официално постави началото на зимната си подготовка с първа тренировка преди пролетния дял от шампионата в Югозападната Трета лига. Подготвителният процес стартира днес с тържествен водосвет, отслужен от отец Спас Веселински.

Футболистите излязоха на терена под ръководството на новия старши треньор на „белите“ Петър Костурков. На официалното откриване присъстваха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, изпълнителният директор на клуба Пламен Скендерски, както и всички футболисти и останалите треньори от щаба на Костурков.

В първото занимание участие взе първото ново попълнение на тима Вергил Янев, който се присъедини към отбора в края на 2025 година.

Освен него клубът представи и още един нов играч. Това е Мартин Гръчки от Благоевград, който пристига от отбора на Виктория Роспорт, участник в Първа лига на Люксембург. Гръчки е на 22 години и играе като централен защитник. В кариерата си той е защитавал цветовете още на дубъла на Спартак (Варна), Национал (София), Пирин (Благоевград) и немския Тус Майен, а през сезон 2022/23 беше част от септемврийци.

Кметът на Симитли Апостол Апостолов поздрави футболистите и техния треньор, като им пожела здраве и успехи през новия сезон.

