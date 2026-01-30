Байерн очаква финален отговор от Упамекано до неделя

Ръководството на Байерн (Мюнхен) е определило краен срок за защитника Дайо Упамекано да вземе решение относно предложението за нов договор. Според информация на германското издание "Билд", бранителят трябва да даде своя отговор до неделя, 1 февруари.

В Байерн загубиха търпение с Упамекано и му поставиха краен срок

Настоящата оферта към френския национал ще бъде валидна само до посочената дата. Предложението на баварците включва годишна заплата в размер на 20 милиона евро и бонус при подписване от около 20 милиона евро. В контракта е заложена и клауза за откупуване, която ще може да бъде активирана от лятото на 2027 г.

Ясни са детайлите по новия договор на Упамекано с Байерн, има важна подробност

Упамекано се присъедини към Байерн през лятото на 2021 г., пристигайки от РБ Лайпциг. През настоящия сезон футболистът е взел участие в 25 мача във всички турнири, в които е отбелязал един гол и е направил една асистенция.

