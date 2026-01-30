Популярни
  3. Байерн очаква финален отговор от Упамекано до неделя

  • 30 яну 2026 | 02:07
  • 308
  • 1
Ръководството на Байерн (Мюнхен) е определило краен срок за защитника Дайо Упамекано да вземе решение относно предложението за нов договор. Според информация на германското издание "Билд", бранителят трябва да даде своя отговор до неделя, 1 февруари.

Настоящата оферта към френския национал ще бъде валидна само до посочената дата. Предложението на баварците включва годишна заплата в размер на 20 милиона евро и бонус при подписване от около 20 милиона евро. В контракта е заложена и клауза за откупуване, която ще може да бъде активирана от лятото на 2027 г.

Упамекано се присъедини към Байерн през лятото на 2021 г., пристигайки от РБ Лайпциг. През настоящия сезон футболистът е взел участие в 25 мача във всички турнири, в които е отбелязал един гол и е направил една асистенция.

