Интер изпреварва Ювентус за юноша на Арсенал след отказа на ПСВ

От Интер бързо са намерили алтернатива за подсилване на позицията десен халф-бек след отказа на ПСВ Айндховен да пусне Иван Перишич обратно в миланския гранд, съобщава Фабрицио Романо.

Така „нерадзурите“ са в напреднали преговори с Дженоа за Брук Нортън-Къфи. Любопитното е, че големият съперник Ювентус също е изпратил оферта за младежкия национал на Англия: наем със задължителна опция за закупуване при класиране за Шампионската лига, както разкри Джанлука Ди Марцио вчера. Предложението на Интер обаче е за постоянен трансфер на 22-годишния играч още сега, което го доближава повече до „Джузепе Меаца“.

🚨⚫️🔵 EXCLUSIVE: Inter in advanced talks to sign Brooke Norton-Cuffy from Genoa on permanent deal.



Surprise move made today after PSV Eindhoven insist on Ivan Perisić to stay. pic.twitter.com/wmUGALJ3As — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2026

Юношата на Арсенал премина в Дженоа през лятото на 2024 година, когато „грифоните“ платиха 2 млн. евро на „артилеристите“ за него. Оттогава насам той е записал 36 мача с 1 гол и 1 асистенция за италианския клуб.

