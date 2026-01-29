Популярни
Интер изпреварва Ювентус за юноша на Арсенал след отказа на ПСВ

  • 29 яну 2026 | 21:30
  • 1059
  • 0

От Интер бързо са намерили алтернатива за подсилване на позицията десен халф-бек след отказа на ПСВ Айндховен да пусне Иван Перишич обратно в миланския гранд, съобщава Фабрицио Романо.

Така „нерадзурите“ са в напреднали преговори с Дженоа за Брук Нортън-Къфи. Любопитното е, че големият съперник Ювентус също е изпратил оферта за младежкия национал на Англия: наем със задължителна опция за закупуване при класиране за Шампионската лига, както разкри Джанлука Ди Марцио вчера. Предложението на Интер обаче е за постоянен трансфер на 22-годишния играч още сега, което го доближава повече до „Джузепе Меаца“.

Юношата на Арсенал премина в Дженоа през лятото на 2024 година, когато „грифоните“ платиха 2 млн. евро на „артилеристите“ за него. Оттогава насам той е записал 36 мача с 1 гол и 1 асистенция за италианския клуб.

Снимки: Gettyimages

