Интер изпреварва Ювентус за юноша на Арсенал след отказа на ПСВ

От Интер бързо са намерили алтернатива за подсилване на позицията десен халф-бек след отказа на ПСВ Айндховен да пусне Иван Перишич обратно в миланския гранд, съобщава Фабрицио Романо.
Така „нерадзурите“ са в напреднали преговори с Дженоа за Брук Нортън-Къфи. Любопитното е, че големият съперник Ювентус също е изпратил оферта за младежкия национал на Англия: наем със задължителна опция за закупуване при класиране за Шампионската лига, както разкри Джанлука Ди Марцио вчера. Предложението на Интер обаче е за постоянен трансфер на 22-годишния играч още сега, което го доближава повече до „Джузепе Меаца“.
Юношата на Арсенал премина в Дженоа през лятото на 2024 година, когато „грифоните“ платиха 2 млн. евро на „артилеристите“ за него. Оттогава насам той е записал 36 мача с 1 гол и 1 асистенция за италианския клуб.
Снимки: Gettyimages