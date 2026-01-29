Популярни
Шефът на Уилямс прогнозира „добър сезон“ за тима

  • 29 яну 2026 | 19:11
  • 217
  • 0

Уилямс не участва в неофициалните тестове в Барселона, но Джеймс Ваулс потвърди, че британският тим се готви усилено за новия сезон във Формула 1. Новият FW48 преодоля краш теста и тимът ще пътува за Бахрейн, където са двата теста през февруари.

„Да, ние не участваме в теста, но имаме хора на пистата в Барселона – обясни Ваулс. – Това едва ли е изненада за вас, но мисля, че ние имаме шанс да направим добър сезон.

Кадилак вкарва Формула 1 на Таймс Скуеър в Ню Йорк
Кадилак вкарва Формула 1 на Таймс Скуеър в Ню Йорк

„Мисля, че Мерцедес направиха силен старт в шейкдауна, тимът изпълнява графика, който беше заложил и новата им кола записва планираните километри. Това е много впечатляващо представяне.“

Освен Мерцедес, чиято нова кола W17 демонстрира страхотно темпо без технически проблеми, другият тим, който е привлякъл вниманието на Ваулс е Ред Бул, като бившите шампиони за първи път използват собствената си задвижваща система.

Антонели зададе темпото в четвъртата сутрин на шейкдауна в Барселона
Антонели зададе темпото в четвъртата сутрин на шейкдауна в Барселона

„Не можем да подценяваме това, че в Ред Бул създадоха задвижваща система от нулата – допълни Ваулс. – По отношение на постигнатите обиколки тимът се справи прекрасно, но тестът в Барселона няма никакво значение за скоростта и времената оттам нямат значение. Чак в Бахрейн ще започнем да виждаме кой на какво темпо е способен.“

