Елфин Еванс ще се готви за рали "Швеция" в дома на Дядо Коледа

Веднага след финала на рали „Монте Карло“, с което стартира сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC) миналата седмица, пилотът на Тойота Елфин Еванс се насочи към Лапландия, където този уикенд ще участва в рали „Арктик“.

За уелсеца, който завърши втори зад съотборника си в Тойота Оливър Солберг, участието в снежното рали ще бъде част от неговото подготовка за втория кръг за сезона в WRC, който ще се проведе в Швеция идния месец. Изненадващото е, че Еванс е единственият пилот с Rally1 автомобил, който ще стартира в рали „Арктик“, което през 2021 година дори попадна в календара на WRC, заменяйки анулираното заради COVID-19 рали „Швеция“.

Еванс обаче няма да е единственият пилот, който ще се готви за рали „Швеция“ чрез участие в рали „Арктик“. Победителят в рали „Швеция“ преди две години Есапека Лапи, който в Умеа ще се състезава за Хюндай в Rally1, ще участва с Rally2 автомобил в Лапландия.

Това ще бъде част от кампанията на финландеца във финландския рали шампионат, а негови конкуренти ще бъдат част от звездите в WRC2, които ще се борят за победата в Швеция след две седмици. На старта в рали „Арктик“ ще застанат Лаури Йоона, Роопе Корхонен, Мико Хейкила, Туука Каупинен и други.

Снимки: Red Bull Content Pool