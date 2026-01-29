Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Банато пристигна в Стара Загора при Берое

Банато пристигна в Стара Загора при Берое

  • 29 яну 2026 | 15:03
  • 681
  • 1
Банато пристигна в Стара Загора при Берое

Собственикът на Берое Ернан Банато изгледа тренировката на отбора в Стара Загора. Той присъства на заниманието заедно със спортния директор Пако Сарагоса. Аржентинецът е дал уверение, че ще изплати задълженията на клуба, заради които не може да се картотекират нови играчи.

Другата седмица Берое ще оправя казусите пред ФИФА
Другата седмица Берое ще оправя казусите пред ФИФА

Берое изкара едноседмичен лагер в Сливен, но вече се завърна в Стара Загора. “Заралии” ще изиграят още една контрола преди подновяването на шампионата. Те ще премерят сили със Спартак (Плевен) на 31 януари.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес и Хьогмо с две отделни пресконференции преди сблъсъка за Суперкупата

Веласкес и Хьогмо с две отделни пресконференции преди сблъсъка за Суперкупата

  • 29 яну 2026 | 13:40
  • 961
  • 2
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 10055
  • 6
Добрин Гьонов: 17% от солидарните плащания ще бъдат давани на отборите от Втора лига

Добрин Гьонов: 17% от солидарните плащания ще бъдат давани на отборите от Втора лига

  • 29 яну 2026 | 12:58
  • 1096
  • 1
Янтра (Полски Тръмбеш) взе полузащитник, раздели се с трима

Янтра (Полски Тръмбеш) взе полузащитник, раздели се с трима

  • 29 яну 2026 | 12:06
  • 930
  • 0
Лъчезар Димов с анализ на представянето на националните отбори до 17 и 19 години в Евроквалификациите

Лъчезар Димов с анализ на представянето на националните отбори до 17 и 19 години в Евроквалификациите

  • 29 яну 2026 | 12:00
  • 765
  • 2
Крушарски съсипа бивш футболист на Локо (Пд): Той иска да е известен, гаджетата да го свалят, да се прави на звезда

Крушарски съсипа бивш футболист на Локо (Пд): Той иска да е известен, гаджетата да го свалят, да се прави на звезда

  • 29 яну 2026 | 11:50
  • 17206
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 26945
  • 81
Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

  • 29 яну 2026 | 16:30
  • 1363
  • 0
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 10055
  • 6
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 26553
  • 20
Арбелоа продължава да е виждан като дългосрочен вариант в Реал Мадрид въпреки трудното начало

Арбелоа продължава да е виждан като дългосрочен вариант в Реал Мадрид въпреки трудното начало

  • 29 яну 2026 | 15:39
  • 1258
  • 1
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 20251
  • 14