Банато пристигна в Стара Загора при Берое

Собственикът на Берое Ернан Банато изгледа тренировката на отбора в Стара Загора. Той присъства на заниманието заедно със спортния директор Пако Сарагоса. Аржентинецът е дал уверение, че ще изплати задълженията на клуба, заради които не може да се картотекират нови играчи.

Другата седмица Берое ще оправя казусите пред ФИФА

Берое изкара едноседмичен лагер в Сливен, но вече се завърна в Стара Загора. “Заралии” ще изиграят още една контрола преди подновяването на шампионата. Те ще премерят сили със Спартак (Плевен) на 31 януари.