Ред Бул продължава да чака резервни части, пропуска и днешния тестов ден

  • 29 яну 2026 | 10:49
  • 888
  • 0

Отборът на Ред Бул ще пропусне и днешния четвърти ден на шейкдауна в Барселона, тъй като продължава да чака резервни части за RB22, които са необходими след катастрофата на Исак Хаджар във вторник.

Каква е причината за катастрофата на Исак Хаджар?
Каква е причината за катастрофата на Исак Хаджар?

Френският състезател се удари в предпазните заграждения малко преди финала на втория подготвителен ден на „Каталуния“. При този инцидент той повреди задното крило и задното дясно окачване на болида на Биковете, а нужните резервни части се очаква да пристигна в Испания по-късно днес.

Новият двигател е създал напрежение в Ред Бул
Новият двигател е създал напрежение в Ред Бул

Поради тази причина Ред Бул няма да участва в днешния четвърти ден за изпитания в Барселона, но се очаква да се завърне на пистата утре. Биковете вече използваха два от разрешението си три дни за подготовка през тази седмица, след като те се включиха в първите два дни на шейкдауна в понеделник и вторник.

Снимки: Gettyimages

