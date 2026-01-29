Болидът на Астън Мартин пристигна в Барселона, очаква се днес да започне тестове

Болидът на Астън Мартин за сезон 2026 пристигна в Барселона, където се очаква днес британският тим да започне своята подготовка за предстоящата кампания.

Колата беше транспортирана до Испания вчера със специален полет до Жирона, след което тя беше откарана до „Каталуния“ с тир. Автомобилът пристигна на испанското трасе късно вечерта, а очакванията са днес той да направи първите си километри в ръцете или на Фернандо Алонсо, или на Ланс Строл.

All set for a shakedown.#AMR26 pic.twitter.com/jRfoZzMiiB — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) January 28, 2026

Още в началото на седмицата от Астън Мартин съобщиха, че планират да се включат само в последните два на шейкдауна, който стартира в понеделник на пистата „Каталуния“. Загубата на време за подготовка обаче не е голяма, тъй като всеки тим може да участва в само три от петте дни, които са налични в Барселона.

Снимки: Aston Martin Aramco F1 Team