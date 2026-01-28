Популярни
Левски приключи зимните контроли с победа над Вихрен - на живо от "Герена" след 3:1
  Ямаха с най-много пилоти на шейкдауна в Малайзия, Априлия и Дукати с по един

  • 28 яну 2026 | 15:55
Японският производител Ямаха ще разполага с общо шестима пилоти по време на започващия утре тридневен шейкдаун тест, с който ще бъде открита предсезонната подготовка в MotoGP за 2026 година.

Според регламента на кралския клас в шейкдауна могат да участват само тестовите пилоти на отделните марки и новобранците. Отделно марките, които се намират в най-долната категория D на ранкирането на производителите, могат да използват и своите титулярни пилоти, независимо дали те са новобранци, или не.

Именно поради тази за Ямаха участие в шейкдауна освен Андреа Довициозо, Аугусто Фернандес и Топрак Разгатлиоглу ще вземат още Фабио Куартараро, Алекс Ринс и Джак Милър. Очаква се Куартараро, Ринс и Милър да се включат от втория ден на изпитанията в Малайзия, а в първия на пистата да бъдат само тестовите пилоти Довициозо, Фернандес и новобранецът Разгатлиоглу.

Другият японски производител – Хонда ще разполага с трима пилоти в хода на първите три дни за подготовка за годината. Компания на тестовите пилоти Алейш Еспаргаро и Такааки Накагами ще прави вторият новобранец в кралския клас за годината – Диого Морейра.

Трите европейски марки Априлия, Дукати и КТМ ще разчитат само на своите тестови пилоти. Априлия и Дукати ще имат само по един представител, съответно Лоренцо Савадори и Микеле Пиро, а КТМ ще разполага с Пол Еспаргаро и ветеранът Дани Педроса.

Традиционният шейкдаун тест предхожда първия официален тест, който ще се проведе на „Сепанг“ от вторник до четвъртък идната седмица. След това ще има още два дни за подготовка на „Бурирам“ на 21 и 22 февруари, а сезон 2026 в MotoGP ще стартира с Гран При на Тайланд на 1 март.

Снимки: Gettyimages

