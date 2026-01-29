Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Люис Хамилтън каза каква ще е следващата цел пред Ферари в Барселона

Люис Хамилтън каза каква ще е следващата цел пред Ферари в Барселона

  • 29 яну 2026 | 11:13
  • 509
  • 0

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън каза каква ще е следващата цел пред отбора на Ферари преди началото на сезон 2026 във Формула 1.

Британецът изкара половин ден зад волана на SF-26 в рамките на втория ден от шейкдауна в Барселона, завъртайки 56 обиколки на мократа „Каталуния“. Ферари не се включи във вчерашния трети ден на изпитанията, но се очаква да бъде на пистата днес и утре, когато не се предвиждат нови валежи над Барселона.

Люис Хамилтън: Нямахме сериозни проблеми
Люис Хамилтън: Нямахме сериозни проблеми

Така Хамилтън ще получи първата си възможност да изпробва SF-26 на сух асфалт. За него това ще бъде важно, защото ще му даде възможност за първи път да усети как работи новата активна аеродинамика на предното и задното крило, тъй като на мокра настилка тази на задното крило не е активна.

Трябва ли Хамилтън да се притеснява от липсата на състезателен инженер?
Трябва ли Хамилтън да се притеснява от липсата на състезателен инженер?

Освен това седемкратният шампион добави, че във Ферари трябва да разберат и как най-добре да използват хибридния компонент на задвижващата система. Както е известно от тази година разпределението на мощност между конвенционалния двигател с вътрешно горене и тази от електромотора ще бъде 50/50, така че работата с хибридната система става още по-важна.

„Надявам се да изпробвам колата на сухо и да усетя баланса ѝ, да разбера режима за движение на правите, с който разполагаме и как да го използваме, как се усеща той. Все още не съм карал на сухо, така че нямам яснота за усещането с него. Карах само на мокро, когато само предното крило е активно.

„Освен това трябва да разберем и как да използваме електрическата енергия. Това ще бъде критично важно – да разберем как да използваме енергия и как да зареждаме батерията в хода на обиколката, всички тези неща.

„Свършихме много работа. Всеки работи много здраво в симулатора. Така че не е нещо изцяло ново за нас, но все пак трябва да мине през сесиите и да прегледаме данните, за да оптимизираме нещата“, обясни Хамилтън.

Снимки: Scuderia Ferrari HP

