Люис Хамилтън каза каква ще е следващата цел пред Ферари в Барселона

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън каза каква ще е следващата цел пред отбора на Ферари преди началото на сезон 2026 във Формула 1.

Shakedown cinema 🎥 pic.twitter.com/Gn4If3tT6d — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 28, 2026

Британецът изкара половин ден зад волана на SF-26 в рамките на втория ден от шейкдауна в Барселона, завъртайки 56 обиколки на мократа „Каталуния“. Ферари не се включи във вчерашния трети ден на изпитанията, но се очаква да бъде на пистата днес и утре, когато не се предвиждат нови валежи над Барселона.

Люис Хамилтън: Нямахме сериозни проблеми

Така Хамилтън ще получи първата си възможност да изпробва SF-26 на сух асфалт. За него това ще бъде важно, защото ще му даде възможност за първи път да усети как работи новата активна аеродинамика на предното и задното крило, тъй като на мокра настилка тази на задното крило не е активна.

Трябва ли Хамилтън да се притеснява от липсата на състезателен инженер?

Освен това седемкратният шампион добави, че във Ферари трябва да разберат и как най-добре да използват хибридния компонент на задвижващата система. Както е известно от тази година разпределението на мощност между конвенционалния двигател с вътрешно горене и тази от електромотора ще бъде 50/50, така че работата с хибридната система става още по-важна.

It’s been a wet and wonderful week so far in Barcelona! 🌧️ pic.twitter.com/fMA6CNNGW7 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 28, 2026

„Надявам се да изпробвам колата на сухо и да усетя баланса ѝ, да разбера режима за движение на правите, с който разполагаме и как да го използваме, как се усеща той. Все още не съм карал на сухо, така че нямам яснота за усещането с него. Карах само на мокро, когато само предното крило е активно.



„Освен това трябва да разберем и как да използваме електрическата енергия. Това ще бъде критично важно – да разберем как да използваме енергия и как да зареждаме батерията в хода на обиколката, всички тези неща.



„Свършихме много работа. Всеки работи много здраво в симулатора. Така че не е нещо изцяло ново за нас, но все пак трябва да мине през сесиите и да прегледаме данните, за да оптимизираме нещата“, обясни Хамилтън.

Снимки: Scuderia Ferrari HP