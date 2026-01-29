Популярни
Ландо Норис е останал впечатлен от ускорението на новите коли във Формула 1

  • 29 яну 2026 | 10:36
Световният шампион Ландо Норис направи своя първи тестов ден преди старта на сезон 2026 във Формула 1 вчера. За него това беше първата възможност да изпробва изцяло новите коли в световния шампионат, които включват променена аеродинамика и нови задвижващи системи.

Британецът направи общо 76 обиколки с MCL40 на „Каталуния“, постигайки най-добро време от 1:18.307. То му отреди третото място в класирането за деня зад двамата пилоти на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел, които си разделиха по половин ден зад волана на W17.

След края на деня Норис говори пред официалния канал на Формула 1 и сподели своите първи впечатления от поведението на новите коли в световния шампионат. Той каза, че е останал впечатлен от тяхното ускорение, което е по-бързо от досегашното, но то е за сметка на скоростта в завоите.

„Скоростта в завоите е малко по-ниска. От гледна точка ускорението на правите, то може би е малко по-бързо спрямо миналата година. Сега по-бързо стигаме до 340-350 км/ч.

„На места е малко по-голямо предизвикателство, което е хубаво, но така трябва да разберем повече за батерията и задвижващата система като цяло. Много от тези неща са просто различни и по-сложни. А когато нещо е различно, винаги отнема време да намериш най-добрия начин да го контролираш и използваш, но тези дни са точно за това.

„Нещата ще отнемат време. Условията тук са доста различни спрямо тези, които ще са в Бахрейн и после в Мелбърн. Просто се опитваме да съберем възможно най-много информация във всички възможни условия, независимо дали през следващите дни ще вали, или не. Колкото повече обиколки направим, толкова по-добре. Така че да, беше хубаво да се върнем. Разбира се, усещането е различно. Все още се усеща като Макларън, все още се усеща мощна, все още се усеща като Формула 1, което е най-важното нещо“, обясни световният шампион.

Снимки: McLaren Mastercard Formula 1 Team

