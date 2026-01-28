Популярни
Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/
  Ландо Норис с първи обиколки с №1 на носа на колата си

  • 28 яну 2026 | 14:03
  • 370
  • 0
Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис направи своите първи обиколки с №1 на борда на своя автомобил. Като световен шампион Норис избра да се възползва от правото си да кара с №1, заменяйки титулярния си №4, с който грабна титлата през 2025 година, побеждавайки Макс Верстапен и съотборника си Оскар Пиастри.

Британският пилот се появи на пистата в хода на третия ден на първия предсезонен тест за годината, който се провежда в Барселона. За Макларън реално това е първият ден за подготовка, след като екипът от Уокинг не участва в първите два дена в понеделник и вторник.

А Норис имаше честта първи да седне зад волана на MCL40, който е със специална цветова схема за изпитанията в Барселона. Титулярната разцветка на колата ще бъде представена на 9 февруари в Бахрейн, малко преди началото на първия от двата тридневни теста, които ще се проведат на „Сахир“ идния месец.

Снимки: McLaren Mastercard Formula 1 Team

