  Равенство за Бенковски в Турция

Равенство за Бенковски в Турция

  • 20 яну 2026 | 16:08
  • 355
  • 2
Равенство за Бенковски в Турция

2:2 приключи приятелската среща в Турция между местния Капаклъспор и Бенковски (Исперих). Домакините дръпнаха с два гола през първото полувреме. Селекцията на Николай Кънчев заличи пасива до средата на второто. Радослав Златев реализира за 2:1 в 50-ата минута. Четвърт час по-късно, Серги Кешкерян фиксира хикса – 2:2.

Бенковски с категоричен успех в Турция
Бенковски с категоричен успех в Турция

С тази втора контрола завърши лагера на българския тим в южната ни съседка. Бенковски спечели първия си мач на турска земя с 3:0 над Ергене Генчлербирлиги.

Снимка: fcbenkovskiisperih.com

