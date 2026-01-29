Артета: Трябваше да отбележим много повече

Популярни
  29 яну 2026 | 01:46
Микел Артета говори след победата с 3:2 на своя Арсенал срещу тима на Кайрат в домакинството от последния 8-и кръг на основната схема в Шампионската лига. Успехът гарантира финиширането на “артилеристите” като едноличен лидер в генералното класиране, което бе и големият повод за радост на наставника на лондончани, които са и лидери на Острова.

“Гордея се с всички играчи и нашите резултати в първия етап на турнира. Да спечелиш осем мача подред в Шампионската лига е много трудно, както можете да видите от случилото се с други отбори, така че трябва да признаем това.

Днешният мач започна много добре, като се имат предвид всички смени. Всички показаха точно такъв отдаденост, какъвто ни беше нужен, какъвто изисквахме. Има разочарование от допуснатите два гола, а също и от нивото ни на представяне, тъй като трябваше да отбележим много повече. Но това е добър начин да завършим първата половина на турнира.

Най-важното беше да избегнем два допълнителни мача, предвид графика ни, и след това да се възползваме максимално от това, което имаме. Ще видим кои са следващите ни съперници, а дотогава ще бъдем заети с други турнири“, каза мениджърът на лондончани след победата.

