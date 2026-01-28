Новият двигател е създал напрежение в Ред Бул

Шефът на тима на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис призна, че в отбора е имало „напрежение“ преди първите обиколки на пистата в Барселона на RB22 с новата задвижваща система, дело на Ред Бул Пауъртрейнс и Форд Пърформанс.

През 2026 Ред Бул за първи път ще се състезава със собствена задвижваща система, като тя се използва и Рейсинг Булс. Задвижващата система носи инициалите на починалия съосновател на Ред Бул Диди Матешиц – DM01.

„Знаехме, че това ще е много специален момент, за първи път с новия RB22 и нашата собствена задвижваща система – коментира в Барселона Мекис. – Това създаде специална атмосфера и напрежение.

„Последните месеци и седмици бяха невероятно напрегнати, за да сме готови. Най-важното е, че в понеделник сутрин бяхме готови и колата тръгна, като това е възможността да благодаря на всички в Милтън Кийнс, които работиха по шасито и задвижващата система.

„Беше невероятно да видим нашата кола в движение няколко минути след 9 часа сутринта, задвижвана от нашия двигател.“

