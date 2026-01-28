Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. От Уилямс отрекоха да имат проблеми с теглото на FW48

От Уилямс отрекоха да имат проблеми с теглото на FW48

  • 28 яну 2026 | 18:54
  • 670
  • 0

Ръководителят на отбора на Уилямс Джейм Ваулс отрече твърденията, че британският тим има проблеми с теглото на FW48, който според различни източници е бил с между 20 и 30 килограма над минималното тегло.

Новата кола на Уилямс най-после преодоля краш теста
Новата кола на Уилямс най-после преодоля краш теста

Ваулс обаче потвърди, че в Уилямс са имали проблеми с преминаването на краш тестовете на ФИА, което е наложили подсилване на носа на колата. Заради тези корекции сглобяването на FW48 се забави и в Уилямс избраха да пропуснат шейкдауна в Барселона, който се провежда в момента. Ваулс определи това решение като „болезнено“, но подчерта, че то е взето в интерес на по-бързото развитие на FW48 по време на тестовете в Бахрейн и в началото на сезона.

В Уилямс се отказват от класическата премиера на FW48
В Уилямс се отказват от класическата премиера на FW48

„Колите през тази година са три пъти по-сложни от всичко, което сме произвеждали досега. Това означава, че натоварването, което минава през нашите системи, е три пъти по-голямо от това, с което сме свикнали и ние започнахме да изоставаме с производството на някои части.

„Допълнително на това, ние натиснахме максимално границите на това, което правехме в определени насоки и една от тях се отрази на тестовете, които вървят с нея. Но това беше само един проблясък в голямата картинка.

„Това беше само едно от много неща, които ние натиснахме до абсолютния лимит на това, което можем да постигнем във времето, с което разполагахме. Така че това е резултат на натискането на границите не само на допустимото, но и на нашите производствени възможности.

„Няма да имаме никаква яснота за теглото до втория тест в Бахрейн, едва тогава ще разберем къде се намираме с него. Трябва да извадиш всички допълнителни сензори, за да разбереш къде се намираш. Сега е невъзможно да знаем това, защото е нужна колата в състезателна конфигурация, а днес тя все още не съществува.

„Цифрите, за които говорим, може би са достатъчно малки, че да ми трябва да видя колата на везните, за да мога да преценя къде сме. Не сме далеч от границата. Точно сега, всичко, което виждате в медиите, са само спекулации, нищо повече“, обясни Ваулс.

„Ние можехме да участваме в Барселона, но това щеше да се отрази на нашите резервни части и подобренията, които сме планирали за Бахрейн, Мелбърн и след това. Трябва да изберем между това да сме на пистата в мразовитото време в Барселона или да правим виртуални симулации и преценихме, че разликата ще е нулева, затова взехме това решение. Аз заставам зад него и смятам, че то беше правилното, за да максимизираме нашата подготовка за тестовете в Бахрейн и старта на сезона в Мелбърн“, добави шефът на Уилямс относно пропуснатия шейкдаун тест в Барселона.

Снимки: Atlassian Williams F1 Team

