Нови проблеми за Ауди на теста в Барселона
Нови проблеми за Ауди на теста в Барселона

  28 яну 2026 | 13:50
След като в понеделник Габриел Бортолето успя да направи само 27 обиколки с болида на Ауди, днес неговият съотборник Нико Хюлкенберг също срещна трудности в хода на първия си тестов ден с R26.

Германецът е спрял на пистата с повреда по-рано днес, които не е ясно дали имат общо с проблемите, които попречиха на Бортолето в понеделник. Въпреки че идеята на теста в Барселона е отборите да открият ранни проблеми в техните коли, в Ауди нивото на притеснение може да започне да се покачва след тази втора повреда в рамките на първите два дни за тестове.

Хюлкенберг не беше единствената причината за показване на червения флаг в рамките на сутрешните часове от днешния тест. Освен него на пистата още спря и пилота на Хаас Оливър Беарман, който паркира във втория завой.

