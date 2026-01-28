Нови проблеми за Ауди на теста в Барселона

След като в понеделник Габриел Бортолето успя да направи само 27 обиколки с болида на Ауди, днес неговият съотборник Нико Хюлкенберг също срещна трудности в хода на първия си тестов ден с R26.

Германецът е спрял на пистата с повреда по-рано днес, които не е ясно дали имат общо с проблемите, които попречиха на Бортолето в понеделник. Въпреки че идеята на теста в Барселона е отборите да открият ранни проблеми в техните коли, в Ауди нивото на притеснение може да започне да се покачва след тази втора повреда в рамките на първите два дни за тестове.

Защо Бортолето записа едва 27 обиколки с новия Ауди R26

Хюлкенберг не беше единствената причината за показване на червения флаг в рамките на сутрешните часове от днешния тест. Освен него на пистата още спря и пилота на Хаас Оливър Беарман, който паркира във втория завой.