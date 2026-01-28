В Уилямс се отказват от класическата премиера на FW48

Уилямс се оказа на опашката от отбори във Формула 1 по отношение степента на готовност за новия сезон в световния шампион, след като тимът пропусна шейкдауна в Барселона.

Причината се оказа неуспешното представяне на новия автомобил FW48 на задължителните краш тестове, но вчера отборът обяви, че това препятствие вече е преодоляно.

Some of the most skilful, fearless athletes on the planet...



But occasionally, they accidentally leave their passports in the washing machine 😭#F1 pic.twitter.com/SlkbgVWOmf — Formula 1 (@F1) January 27, 2026

Каква е причината за катастрофата на Исак Хаджар?

В същото време се появи информация, че новата кола е с над 20-30 килограма над минималните 768 килограма, заложени от ФИА, като това свръх тегло е пряк резултат от усилването на шасито и кокпита на новата кола, за да се справи с краш теста.

Смята се, че при новите коли 10 килограма отгоре може да струват до 0,3 секунди на обиколка спрямо другите тимове. Ако колата на Уилямс е с 30 килограма по-тежка от тези, които са на минимума, то това ще е сериозен проблем за британския тим.

И Ферари пропуска днешния тест в Барселона

И сега стана ясно, че в Уилямс са се отказали от класическото представяне на FW48, което трябваше да е в базата на тима в Гроув пред представители на медиите. Вместо това новата кола ще има онлайн презентация и тимът ще публикува снимки на FW48 на сайта си и в социалните мрежи. И така ще се размине с въпросите за проблемите на новия автомобил и причината да пропусне шейкдауна в Барселона. Но няма да може да избяга от тях в Бахрейн през февруари.

Мика Хакинен: Бях по-добър от Михаел Шумахер

Следвай ни:

Снимки: Imago