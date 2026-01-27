Популярни
Новата кола на Уилямс най-после преодоля краш теста

  • 27 яну 2026 | 15:44
  • 728
  • 0

Уилямс е единственият тим от Формула 1, който не участва на шейкдауна тази седмица в Барселона, като причината е повече от прозаична - новият автомобил FW48 не е успял да издържи задължителния краш тест. При това на три пъти. След тези неуспехи ФИА е отказала да допусне Уилямс да участва в първите тестови дни преди сезон 2026.

Но според италианското издание AutoRacer, преди броени дни новото шаси на Уилямс е издържало краш теста и FW48 ще може да участва в двете тестови сесии в Бахрейн през февруари. Но подобряването на здравината е станало с цената увеличаване на теглото на колата. Което пък обяснява информациите, че новата кола на Уилямс е с 20-30 килограма над минималното тегло, установено от ФИА за сезон 2026 - 768 килограма.

Само два отбора тестват в Барселона днес
Само два отбора тестват в Барселона днес

За последно в Уилямс се бореха с по-тежък автомобил през 2024 и тимът така и не успя да намери правилното решение в хода на сезона, но след това - при създаването на болида за сезон 2025 всичко беше оправено и Карлос Сайнц и Алекс Албон получиха бърз болид.

Предполага се, че Астън Мартин е другият тим, който също има проблеми с по-високото тегло, като те са породени от преминаването от задвижващите системи на Мерцедес към тези на Хонда и интеграцията на двигателя и хибридния блок в задната част на шасито все още не отговаря на идеите и желанието на Ейдриън Нюи. Новият AMR26 трябва да се появи на пистата в Барселона в четвъртък.

Защо Ауди влиза във Формула 1 със заводски отбор?
Защо Ауди влиза във Формула 1 със заводски отбор?
