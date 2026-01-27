Популярни
Ясни са датите на всички тестове в хода на сезон 2026 в MotoGP

  • 27 яну 2026 | 15:33
Ясни са датите на всички тестове в хода на сезон 2026 в MotoGP

Организаторите на MotoGP обявиха датите и локациите на всички тестове, които ще се проведат в хода на предстоящия сезон 2026 в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

В кралския клас са предвидени общо четири дни за тестове, като в първите два от тях тимовете ще са свободни да избират своите програми. Вторите два дни ще бъдат фокусирани изцяло върху работата с гумите на Пирели, които ще бъдат използвани в кралския клас от сезон 2027.

По-малко гуми за тестовете в MotoGP през 2026 година
По-малко гуми за тестовете в MotoGP през 2026 година

Официални тестове в MotoGP с гумите на Мишлен ще има на испанските „Херес“ и „Каталуния“ съответно на 27 април и 18 май, а тестовете на гумите на Пирели ще се проведат на „Бърно“ в Чехия и „Ред Бул Ринг“ в Австрия на 22 юни и 21 септември. Със сигурност след края на сезона на „Рикардо Тормо“ във Валенсия ще се проведе и традиционният еднодневен тест, който тази година ще бъде доста интересен. Очаква се тогава да видим първите по-завършени версии на 850-кубиковите мотори за сезон 2027 с гумите на Пирели.

Преди началото на сезона в MotoGP ще има общо три теста, от които два ще са официални. Подготовката ще стартира с шейкдауна на „Сепанг“ по-късно тази седмица преди малайзийското трасе да приеме и първия официален тест от вторник до четвъртък другата седмица. Финалните два дни за подготовка ще бъдат на 21 и 22 февруари на „Бурирам“, където и ще стартира сезонът седмица по-късно с Гран При на Тайланд.

Организаторите на MotoGP обявиха и датите и локациите на официалните тестове в Moto2 и Moto3. Преди началото на сезона тестове в Moto3 ще има на „Портимао“ (9-10 февруари) и „Херес“ (14-15 февруари), а по време на сезона е предвиден само един тестов ден на „Херес“ на 28 април. В Moto2 предсезонната подготовка също ще включва тестове на „Портимао“ (11-12 февруари) и „Херес“ (16-17 февруари), а единственият официален тест в хода на кампанията ще се проведе на „Каталуния“ на 19 май.

Снимки: MotoGP

