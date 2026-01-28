Популярни
Левски приключи зимните контроли с победа над Вихрен - на живо от "Герена" след 3:1
Ноле: Извънсезонният период може да бъде нож с две остриета

  • 28 яну 2026 | 15:48
  • 390
  • 0

Носителят на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович заяви, че извънсезонният период може да бъде нож с две остриета, като физическото и психическото натоварване, което тенисистите поемат, за да подобрят играта си, понякога оставя телата им под напрежение още преди началото на новия сезон.

38-годишният сърбин се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Австралия в преследване на рекордна 11-та титла на сингъл в Мелбърн и общо 25-та от Големия шлем, но напредването му в турнира дойде на фона на серия от злощастни контузии за опонентите му.

„Много се говори за програмата. От една гледна точка, бихте казали, че играчите са си починали и са тренирали, за да влязат в добро физическо, емоционално и психическо състояние, за да се представят добре и да нямат причини за контузия. Но това е нещо като нож с две остриета. Извънсезонният период е единственото време, в което можете да настройвате определени неща в играта си, да се подобрявате и да опитвате да влагате повече усилия, отколкото обикновено през сезона“, коментира Джокович, цитиран от агенция Reuters.

„За повечето състезатели, с настъпването на новия сезон, очевидно тялото се държи различно, когато играят официален мач. Това е един от факторите, които според мен влияят върху загубите или проблемите с контузии, които наблюдаваме“, каза още сръбският тенисист.

Той призна, че неговото собствено тяло е реагирало различно през последните години. „Не съм имал сериозни контузии в Австралия през по-голямата част от първия етап на кариерата си, но през последните пет или шест години имам проблем почти всеки път“, заяви Новак Джокович.

Жегата допълнително затруднява тенисистите в Мелбърн. Организаторите на турнира задействаха политиката за екстремни горещини на Откритото първенство на Австралия, тъй като температурите надхвърлиха 40 градуса по Целзий, спирайки играта на външните кортове и затваряйки покривите на основните арени.

„Днешният пример с Музети показа колко предизвикателен е нашият спорт“, добави Джокович.

