Фермин Алдегер пропуска теста в Малайзия, екипът му отиде на ски

Новобранецът на годината в MotoGP за сезон 2025 Фермин Алдегер ще пропусне предстоящия идната седмица тридневен предсезонен тест в Малайзия заради контузията на бедрената кост на левия крак, която получи по-рано тази седмица.

Изпитанията на „Сепанг“ ще се проведат от 3 до 5 февруари и напълно очаквано ще минат без испанския пилот на Грезини Дукати. Той се контузи по време на тренировки със супербайк мотор в началото на месеца, а в Грезини се надяват техният пилот да се възстанови за началото на сезона, който ще стартира с Гран При на Тайланд на 1 март.

Има шанс Фермин Алдегер да е готов за старта на сезона

А отсъствието на Алдегер от теста в Малайзия означава, че и неговият екип от механици, начело с Франки Каркеди, няма да пътува до Куала Лумпур. Вместо това екипът на Алдегер се насочи към планините в Европа за бърза ски ваканция.

Освен в Малайзия идната седмица, пилотите в MotoGP ще имат още два дни за подготовка преди старта на сезон 2026. Те ще се проведат на пистата „Бурирам“ в Тайланд на 21 и 22 февруари, а седмица по-късно на тайландското трасе ще бъде открит и новият сезон.

