  Фермин Алдегер пропуска теста в Малайзия, екипът му отиде на ски

Фермин Алдегер пропуска теста в Малайзия, екипът му отиде на ски

  • 27 яну 2026 | 13:10
  • 141
  • 0
Фермин Алдегер пропуска теста в Малайзия, екипът му отиде на ски

Новобранецът на годината в MotoGP за сезон 2025 Фермин Алдегер ще пропусне предстоящия идната седмица тридневен предсезонен тест в Малайзия заради контузията на бедрената кост на левия крак, която получи по-рано тази седмица.

Изпитанията на „Сепанг“ ще се проведат от 3 до 5 февруари и напълно очаквано ще минат без испанския пилот на Грезини Дукати. Той се контузи по време на тренировки със супербайк мотор в началото на месеца, а в Грезини се надяват техният пилот да се възстанови за началото на сезона, който ще стартира с Гран При на Тайланд на 1 март.

Има шанс Фермин Алдегер да е готов за старта на сезона
Има шанс Фермин Алдегер да е готов за старта на сезона

А отсъствието на Алдегер от теста в Малайзия означава, че и неговият екип от механици, начело с Франки Каркеди, няма да пътува до Куала Лумпур. Вместо това екипът на Алдегер се насочи към планините в Европа за бърза ски ваканция.

Освен в Малайзия идната седмица, пилотите в MotoGP ще имат още два дни за подготовка преди старта на сезон 2026. Те ще се проведат на пистата „Бурирам“ в Тайланд на 21 и 22 февруари, а седмица по-късно на тайландското трасе ще бъде открит и новият сезон.

Снимки: Gettyimages

Антонели: Новата кола е по-различна, интересна е за каране

Антонели: Новата кола е по-различна, интересна е за каране

  • 26 яну 2026 | 20:48
  • 2184
  • 0
Ред Бул начело в първия ден от предсезонните тестове в Барселона

Ред Бул начело в първия ден от предсезонните тестове в Барселона

  • 26 яну 2026 | 19:45
  • 4544
  • 0
Потвърдено: Астън Мартин ще кара само два дни в Барселона

Потвърдено: Астън Мартин ще кара само два дни в Барселона

  • 26 яну 2026 | 18:55
  • 2627
  • 0
Верстапен не кара днес новата кола на Ред Бул

Верстапен не кара днес новата кола на Ред Бул

  • 26 яну 2026 | 18:03
  • 2145
  • 0
Над 10 компании имат интерес към WRC по новите правила

Над 10 компании имат интерес към WRC по новите правила

  • 26 яну 2026 | 16:02
  • 2454
  • 0
Уилямс с кошмарно по-тежка кола преди тестовете?

Уилямс с кошмарно по-тежка кола преди тестовете?

  • 26 яну 2026 | 15:56
  • 3158
  • 3
