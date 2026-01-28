Обрат на "Артемио Франки" прати Комо на 1/4-финал за Купата на Италия

Комо стана последният отбор, който намери място на 1/4-финалите в турнира за Купата на Италия. Това стана факт след победа с 3:1 над Фиорентина в гостуването си на "Артемио Франки" от 1/8-финалите. Успехът на гостите дойде след обрат, тъй като те първи получиха гол в своята врата, дело на Роберто Пиколи в 7-ата минута, но след това с попадения на Сержи Роберто в 20-ата, Нико Пас в 60-ата и Алваро Мората в 91-вата те обърнаха нещата в своя полза.

Началото на мача с нищо не предвещаваше подобен развой. Фиорентина започна силно и в 7-ата минута взе преднина. Джовани Фабиан центрира отдясно и Роберто Пиколи засече топката във вратата за 1:0.

Комо обаче бързо се окопити и в 20-ата минута стигна до изравняване на резултата. При центриране от корнер Анастасиос Дувикас стреля в гредата, но Сержи Роберто притича и довкара топката за 1:1.

В 60-ата минута гостите направиха и пълен обрат. Защитник не се намеси добре при центриране в наказателното поле и изчисти топката в краката на Нико Пас, който без забавяне стреля във вратата за 1:2.

В добавеното време възпитаниците на Сеск Фабрегас решиха всичко с трети гол. Това се случи след контраатака, Николас-Герит Кюн напредна с топка в крака и подаде за Алваро Мората, за когото остана да прати топката в мрежата за крайното 1:3.

Така Комо вече е на 1/4-финалите в турнира, където го очаква среща с Наполи.