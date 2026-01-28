Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фиорентина
  3. Обрат на "Артемио Франки" прати Комо на 1/4-финал за Купата на Италия

Обрат на "Артемио Франки" прати Комо на 1/4-финал за Купата на Италия

  • 28 яну 2026 | 00:04
  • 162
  • 0

Комо стана последният отбор, който намери място на 1/4-финалите в турнира за Купата на Италия. Това стана факт след победа с 3:1 над Фиорентина в гостуването си на "Артемио Франки" от 1/8-финалите. Успехът на гостите дойде след обрат, тъй като те първи получиха гол в своята врата, дело на Роберто Пиколи в 7-ата минута, но след това с попадения на Сержи Роберто в 20-ата, Нико Пас в 60-ата и Алваро Мората в 91-вата те обърнаха нещата в своя полза.

Началото на мача с нищо не предвещаваше подобен развой. Фиорентина започна силно и в 7-ата минута взе преднина. Джовани Фабиан центрира отдясно и Роберто Пиколи засече топката във вратата за 1:0.

Комо обаче бързо се окопити и в 20-ата минута стигна до изравняване на резултата. При центриране от корнер Анастасиос Дувикас стреля в гредата, но Сержи Роберто притича и довкара топката за 1:1.

В 60-ата минута гостите направиха и пълен обрат. Защитник не се намеси добре при центриране в наказателното поле и изчисти топката в краката на Нико Пас, който без забавяне стреля във вратата за 1:2.

В добавеното време възпитаниците на Сеск Фабрегас решиха всичко с трети гол. Това се случи след контраатака, Николас-Герит Кюн напредна с топка в крака и подаде за Алваро Мората, за когото остана да прати топката в мрежата за крайното 1:3.

Така Комо вече е на 1/4-финалите в турнира, където го очаква среща с Наполи.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

От Бразилия ще искат да домакинстват на следващото Световно клубно първенство

От Бразилия ще искат да домакинстват на следващото Световно клубно първенство

  • 27 яну 2026 | 19:21
  • 756
  • 1
Стана ясно кой ще наследи ролята на президент във Фиорентина

Стана ясно кой ще наследи ролята на президент във Фиорентина

  • 27 яну 2026 | 19:07
  • 949
  • 0
Изненада: Инсиние се завръща в клуба, в който направи име

Изненада: Инсиние се завръща в клуба, в който направи име

  • 27 яну 2026 | 18:52
  • 10535
  • 1
Слот: Хората щяха да са по-разбиращи, ако знаеха с какво трябва да се справяме

Слот: Хората щяха да са по-разбиращи, ако знаеха с какво трябва да се справяме

  • 27 яну 2026 | 18:51
  • 5534
  • 12
Байерн подсили редиците с няколко завърнали се преди мача в Айндховен

Байерн подсили редиците с няколко завърнали се преди мача в Айндховен

  • 27 яну 2026 | 18:50
  • 1037
  • 0
Миралем Пиянич обяви край на кариерата си

Миралем Пиянич обяви край на кариерата си

  • 27 яну 2026 | 18:08
  • 1770
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

  • 27 яну 2026 | 21:52
  • 8485
  • 8
Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

  • 27 яну 2026 | 22:55
  • 2022
  • 1
В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

  • 27 яну 2026 | 20:23
  • 12321
  • 21
Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

  • 27 яну 2026 | 19:43
  • 13353
  • 18
Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

  • 27 яну 2026 | 16:42
  • 24893
  • 29
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 15289
  • 8