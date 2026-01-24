Популярни
Швьонтек и Рибакина продължават напред

  • 24 яну 2026 | 14:27
  • 473
  • 0
Номер 2 в женската схема на Australian Open Ига Швьонтек (Полша) имаше доста противоречиво представяне, но все пак в три сета преодоля 31-ата Анна Калинская (Русия) с 6:1, 1:6, 6:1 за час и 44 минути и вече е в четвъртия кръг.

Напред отива и казахстанката Елена Рибакина, която показа доста по-сериозно отношение и отстрани Тереза Валентова (Чехия) с 6:2, 6:3.

Огромен късмет имаше представителката на домакините Мадисън Ингълс, която се класира без игра заради отказване поради здравословни проблеми на двукратната шампионка Наоми Осака (Япония). Ингълс ще срещне в четнъртия кръг Швьонтек. А двукратната шампионка тук Осака обяви отказването си в социалните мрежи, без да разкрива контузията си, публикувайки в инстаграм, че е трябвало да се оттегли, „за да се справи с нещо, за което тялото ми се нуждае от внимание след последния ми мач“.

„Бях толкова развълнувана да продължа и това беше толкова важно за мене, че спирането тук ми разбива сърцето“, написа Осака, „Но не мога да рискувам да си нанеса още щети, за да мога да се върна на корта“.

24-годишната Швьонтек се класира за втората седмица на турнир от Големия шлем за 21-ви път в 28 участия общо и за шести път в осем участия на Aустрелиън Oупън. Сега обаче за първи път ще играе срещу австралийка, която по ирония на жребия е и последната все още продължаваща. Двете имат мач на турнира в Аделаида през 2021-а година и тогава Швьонтек спечели с 6:1, 6:2.

Инерцията в мача между полякинята и Калинская се променяше бурно и в двете крайности. Всяка от тях повеждаше рано в първите два сета и след това за другата се оказваше непостижимо да направи обрат или дори да се приближи.

Но всичко за рускинята, която имаше много добри моменти във втората част, след това приключи. Швьонтек, която допусна няколко груби непредизвикани грешки във втория сет, възвърна енергията си в третия. Тя не позволи нито една точка за взимане на гейм, поведе 5:0, и въпреки че Калинская положи усилия да остане в мача, Швьонтек вкара уинър от форхенд, за да реализира втория си мачбол.

Рибакина, която пък играеше за втори път в кариерата си с намиращата се 54-о място в подреждането на WTA Валентова, претърпя ранен пробив още в първия гейм на мача, но категорично се върна към своя стил с три поредни рибрейка.

Нещо подобно се наблюдаваше и във втория сет, когато чехкинята си осигури ранен пробив и поведе с 2:1, но преднината ѝ отново беше краткотрайна, след като Рибакина спечели пет от следващите шест гейма и така завърши играта в два сета.

Снимки: Imago

