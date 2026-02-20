Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джесика Пегула и Елина Свитолина ще спорят за титлата в Дубай

Джесика Пегула и Елина Свитолина ще спорят за титлата в Дубай

  • 20 фев 2026 | 21:48
  • 218
  • 0
Джесика Пегула и Елина Свитолина ще спорят за титлата в Дубай

Американката Джесика Пегула и двукратната шампионка Елина Свитолина от Украйна ще играят във финала на турнира от сериите WТА 1000 в Дубай.

В първия полуфинален мач Пегула надигра сънародничката си Аманда Анисимова след 1:6, 6:4, 6:3. Четвъртата в схемата Пегула осъществи паметен обрат, тъй като губеше с 1:6, 1:3 във втория сет. Тя изоставаше с пробив и при 3:4 гейма, но успя да спечели три поредни и да измъкне втората част на мача с 6:4.

Това се оказа повратният момент в двубоя, тъй като след него Пегула успя да вземе аванс от 4:1 в решителния трети сет и не позволи преднината да ѝ се изплъзне.

За 31-годишната Пегула това бе пета победа в пет мача срещу Анисимова, а утрешният финал ще бъде 21-ви в нейната кариера. 

В мача за титлата тя ще има за съперничка шампионката за 2017 и 2018 година Елина Свитолина, която отстрани американката Коко Гоф след 3 часа и 6 минути игра с 6:4, 6:7(13), 6:4. 

Мачът можеше да приключи поне с час по-рано, но Свитолина пропусна четири мачбола в тайбрека и в крайна сметка го загуби с 13:15 точки.

Третият стартира с пробив за третата в схемата Гоф, но Свитолина веднага изравни за 1:1. Това върна увереността ѝ и след още един пробив в последния гейм тя спечели с 6:4.

Двете финалистки имат осем мача помежду си, като американката води с 5:3 успеха, но украинката взе две от последните три срещи.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

