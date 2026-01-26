Швьонтек с 33-ти "геврек" в "Шлема" при поредна победа

Поставената под №2 Ига Швьонтек достигна до своя 14-ти четвъртфинал в кариерата си на турнир от "Големия шлем" и трети на Australian Open, след като победи квалификантката Мадисън Инглис с 6-0, 6-3 за 73 минути.

За шесткратната шампионка от "Шлема" Швьонтек рядко има непознати предизвикателства на този етап от кариерата ѝ, но този мач все пак донесе нещо ново за полякинята. Тя никога досега не бе играла срещу австралийска състезателка на Australian Open.

Швьонтек остана напълно невъзмутима и не позволи нито на №168 в световната ранглиста Инглис, нито на публиката на „Род Лейвър Арена“ да намерят опора в мача. Първите възгласи „Aussie, Aussie, Aussie“ прозвучаха, когато Инглис при 0:3 в първия сет стигна до първата си точка за гейм за деня. Те обаче бързо стихнаха. Швьонтек беше безмилостна, като отрази мощен смач, а минути по-късно вече бе реализирала втори пробив по пътя към „геврек“.

Инглис вдигна ръце към небето, когато най-накрая се записа на таблото в началото на втория сет, след като проби сервиса на Швьонтек при неточен бекхенд на бившата №1 в света. Но при точка за повеждане с 2:0 тя изпрати форхенд в аут, а Швьонтек веднага възвърна интензитета си с нова серия от четири поредни гейма.

Макар Инглис да се бореше упорито, повишеното ѝ ниво често даваше възможност на Швьонтек да демонстрира богатия си арсенал - отлична комбинация от къс удар и пасинг шот при 2:1, брилянтно спасяване в следващия гейм и няколко прецизни волета.

С бърза комбинация за реализиране на първия си мачбол Швьонтек си осигури четвъртфинален сблъсък с поставената под №5 Елена Рибакина. Швьонтек води в преките им срещи с 6-5 (включително 4-2 на открити твърди кортове), но Рибакина спечели единствения им досегашен мач на Australian Open — 6:4, 6:4 в четвъртия кръг през 2023 г.

Ето и ключовите числа от победата на Швьонтек, предоставени от сайта на WTA:

33: Първият сет беше 33-тият сет, спечелен от Швьонтек с 6-0 в основната схема на турнир от "Големия шлем". Това беше шестият ѝ такъв сет на Australian Open, след победите над Хариет Дарт (6-3, 6-0 в първия кръг през 2022 г.), Кристина Букsа (6-0, 6-1 в третия кръг през 2023 г.), Ребека Шрамкова (6-0, 6-2 във втория кръг през 2025 г.), Ема Радукану (6-1, 6-0 в третия кръг през 2025 г.) и Ева Лис (6-0, 6-1 в четвъртия кръг през 2025 г.).

6: Швьонтек достигна до шестия си пореден четвъртфинал на турнир от "Големия шлем". На 24 години тя е най-младата състезателка, постигнала това, след Серина Уилямс в периода от „Ролан Гарос“ 2002 до „Уимбълдън“ 2003. Последният път, когато Швьонтек отпадна преди четвъртфиналите на турнир от "Големия шлем", беше на „Уимбълдън“ 2024 г., срещу Юлия Путинцева в третия кръг.

24: Световната №1 Арина Сабаленка също достигна до шест поредни четвъртфинала на турнир от "Големия шлем" (като е в серия от общо 13, без да се брои отсъствието ѝ от „Уимбълдън“ 2024). Изминаха 24 години от последния път, когато две състезателки едновременно достигнаха до шест поредни четвъртфинала на „мейджър“ — между „Уимбълдън“ 2001 и US Open 2002, когато Вiнъс Уилямс и Дженифър Каприати направиха паралелни серии.

6: Победата на Швьонтек оформи състава на четвъртфиналите на Australian Open 2026, в който попадат всички шест най-високо поставени състезателки в схемата — №1 Сабаленка, №2 Швьонтек, №3 Коко Гоф, №4 Аманда Анисимова, №5 Рибакина и №6 Джесика Пегула. Последният път, когато всички топ 6 поставени достигнаха до четвъртфиналите на турнир от "Големия шлем", беше на US Open 1998 — №1 Мартина Хингис, №2 Линдзи Дейвънпорт, №3 Яна Новотна, №4 Аранча Санчес Викарио, №5 Венъс Уилямс и №6 Моника Селеш. Последният подобен случай на Australian Open датира от 1991 г. — №1 Щефи Граф, №2 Селеш, №3 Мери Джо Фернандес, №4 Габриела Сабатини, №5 Катерина Малеева и №6 Санчес Викарио.

