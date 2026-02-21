ЦСКА 1948 уреди двубой с турски колос

ЦСКА 1948 ще играе престижна контролна среща през март, научи Sportal.bg. "Червените" от Бистрица ще гостува в Истанбул на турския гранд Бешикташ. Двубоят вече е договорен и ще се проведе на стадиона на "черните орли" в паузата за националните отбори, в която България ще участва на екзотичен приятелски турнир в Индонезия. Турция пък приема Румъния на 26 март, а при успех ще гостува на 31 март на победителя от двойката Словакия - Косово за класиране на Мондиал 2026. Между тези две дати ще се проведе проверката между Бешикташ и ЦСКА 1948.