Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 уреди двубой с турски колос

ЦСКА 1948 уреди двубой с турски колос

  • 21 фев 2026 | 14:05
  • 3421
  • 0
ЦСКА 1948 уреди двубой с турски колос

ЦСКА 1948 ще играе престижна контролна среща през март, научи Sportal.bg. "Червените" от Бистрица ще гостува в Истанбул на турския гранд Бешикташ. Двубоят вече е договорен и ще се проведе на стадиона на "черните орли" в паузата за националните отбори, в която България ще участва на екзотичен приятелски турнир в Индонезия. Турция пък приема Румъния на 26 март, а при успех ще гостува на 31 март на победителя от двойката Словакия - Косово за класиране на Мондиал 2026. Между тези две дати ще се проведе проверката между Бешикташ и ЦСКА 1948.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дочко Дочев: Подготовката върви по план

Дочко Дочев: Подготовката върви по план

  • 21 фев 2026 | 09:22
  • 785
  • 3
В Италия разкриха колко е платил Левски за Вуликич

В Италия разкриха колко е платил Левски за Вуликич

  • 21 фев 2026 | 09:11
  • 16910
  • 19
Родопа приема Созопол на „Стария стадион” в Смолян

Родопа приема Созопол на „Стария стадион” в Смолян

  • 21 фев 2026 | 08:15
  • 1610
  • 3
Един нов в Асеновец, двама са аут за утре

Един нов в Асеновец, двама са аут за утре

  • 21 фев 2026 | 08:02
  • 1383
  • 0
Новаци в криза - битката за точки ще е жестока

Новаци в криза - битката за точки ще е жестока

  • 21 фев 2026 | 08:00
  • 4101
  • 6
ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

  • 21 фев 2026 | 07:45
  • 12573
  • 82
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

  • 21 фев 2026 | 13:55
  • 21491
  • 27
Очаквайте на живо: Лора Христова и Милена Тодорова атакуват медалите в масовия старт

Очаквайте на живо: Лора Христова и Милена Тодорова атакуват медалите в масовия старт

  • 21 фев 2026 | 14:14
  • 5697
  • 1
Втора лига на живо: два гола в Сандански

Втора лига на живо: два гола в Сандански

  • 21 фев 2026 | 14:39
  • 952
  • 0
Пролетният ренесанс на Добруджа продължава

Пролетният ренесанс на Добруджа продължава

  • 21 фев 2026 | 14:22
  • 15064
  • 27
11-те на Локомотив (Пд) и Спартак (Варна)

11-те на Локомотив (Пд) и Спартак (Варна)

  • 21 фев 2026 | 13:50
  • 3406
  • 2