  3. Страхотен Аспарух Аспарухов с 15 точки, Шлепск с важна победа в Полша

Страхотен Аспарух Аспарухов с 15 точки, Шлепск с важна победа в Полша

  • 27 яну 2026 | 23:29
Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов и неговият отбор Шлепск Малов Сувалки записаха изключително важна победа в Plus Liga на Полша.

Шлепкс се наложи като гост над Индикпол АЗС (Олшчин) с 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:21) в мач от 18-ия кръг.

Аспарух Аспарухов изигра страхотен двубой и заби 15 точки (1 блок, 70% ефективност в атака, 8% перфектно и 32% позитивно посрещане - +7).

Бартош Филипяк добави 14 точки (1 ас, 2 блока).

Енрике Онорато записа 12 точки (2 аса, 1 блок).

Мориц Карлицек бе най-резултатен за Олшчин с 18 точки (3 аса, 1 блок).

