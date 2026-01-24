Популярни
Аспарух Аспарухов в Block Out: Готов съм за ново волейболно лудо лято с националния отбор

  • 24 яну 2026 | 17:13
Световният вицешампион с България от 2025 година Аспарух Аспарухов от новия сезон се състезава за полския Шлепкс Малов (Сувалки). 25-годишният Аспарух Аспарухов гостува във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава
“Готов ли си съм ново волейболно лудо лято с националния отбор? Разбира се! Всеки ден си мисля за това! Преди няколко дни дори си говорихме с Алекс Николов. Гледахме на запис някои наши двубои с националния отбор и обсъждахме колко правилни решения сме взели и можело ли е по-добре да се справим в някои ситуации. Нямам търпение отново да играем заедно с другите момчета за България. Няма да бъде обаче никак лесно. Чака ни тежко лято! Има отбори, които са по-добри от нас и ние трябва да си извоюваме победите над тях. Затова работим здраво всеки ден. Опитваме се да надграждаме. На Евроволей 2026 ще играем пред пълна зала в София. Спомням си каква лудница бе във Варна на предишното европейско първенство. Сега предполагам, че ще е още по-силно в София. Вече няма лесни съперници. Всички отбори играят добър волейбол. И аз разбрах, че вече за мача България - Полша няма билети. Ще бъде страхотен мач. В потока ни е още и тима на Франция. Няма да е лесно, но ако искаме да записваме призови класирания трябва да побеждаваме и силните отбори. Друг път няма!”, заяви Аспарух Аспарухов специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

